Yaşam
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Blok3 şarkıları neden kaldırıldı, Spotify'da neden yok? Blok3 "Kusura Bakma" şarkısı ve bir albümü Spotify'dan kaldırıldı

Blok3'ün şarkıları Spotify'dan neden kaldırıldı, neden yok sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Ünlü rapçi Hakan Aydın, sahne adıyla Blok3'ün birçok albümü ve şarkısı Spotify'dan kaldırıldı. Ünlü rapçinin kaldırılan şarkılarının arasında milyonlarca dinlenmeye ulaşan "Kusura Bakma" şarkısı da bulunuyor. Ünlü rapçi Blok3 konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında "Obsesif" adlı albümün tamamen kaldırıldığı ve şarkıların neden kaldırıldığına değindi. Spotify'da ünlü sanatçının şarkılarını göremeyen vatandaşlar tarafından Blok3 Kusura Bakma Spotify'da neden yok sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki Blok3 şarkıları neden kaldırıldı, ne zaman geri eklenecek, Blok3 ne dedi?

Blok3 şarkıları neden kaldırıldı, Spotify'da neden yok? Blok3
Türk rap müziği dünyasının son yıllarda en popüler isimlerinden biri olan Hakan Aydın, sahne adıyla Blok3'ün 13 Eylül 2024 tarihinde çıkardığı "Obsesif" albümünün tamamı Spotify'dan kaldırıldı. "Obsesif" albümünün yanı sıra ünlü sanatçının geçtiğimiz yıl yayınladığı "Kusura Bakma" adlı şarkısının da Spotify'dan kaldırıldığı öğrenildi. Geçtiğimiz yıla damga vuran şarkı kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaşmıştı. Şarkının "YouTube" güncel olarak 97 milyon görüntülenmesi bulunuyor. Yaşanan gelişmelerin ardından sanatçının sevenleri Blok3 şarkıları Spotify'dan neden kaldırıldı, yok sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Blok3 sosyal medya hesabı üzerinden yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Peki Blok3 Kusura Bakma Spotify'da neden yok, kaldırıldı? İşte ünlü sanatçının şarkılarının kaldırılması hakkında yaptığı açıklama...

BLOK 3 ŞARKILARI NEDEN KALDIRILDI?

Rap dünyasında özellikle son dönemlerde çıkardığı albümlerle başarılı işlere imza atan “Blok 3” mahlaslı Hakan Aydın Spotify Wrapped Türkiye verilerine göre yılın en çok dinlenen sanatçısı olmuştu. “Git, Napıyosun Mesela, Kusura Bakma, Sevmeyi Denemedin, Aklına Ben Gelicem” gibi şarkılarıyla tanınan Blok 3’ün bazı şarkıları, müzik platformu Spotify’dan kaldırıldı.

Kusura Bakma Laf, Escobar, Gelme İstemem ve Obsesif albümü Spotify’dan kaldırılan Blok3 sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kasıtlı bir girişim olduğunu iddia ederken, Bu işin arkasında kim varsa mahkemeden bedelini ödeyecek” ifadelerini kullandı. Hakan Aydın açıklamasının devamında mail hesabının çalındığını ifade ederken “ . Bu işin arkasında kim varsa tek tek ortaya çıkacak." dedi.

BLOK3 (HAKAN AYDIN) KİMDİR?

Blok3 adıyla tanınan Hakan Aydın, 15 Ağustos 2002 yılında Gebze’de dünyaya gelmiştir. Aslen Kocaelili olan Aydın, çocukluğundan itibaren kendi şarkılarını yazarak seslendirmektedir. İlk single’i 20 Aralık’ta piyasaya süren Blok3, asıl çıkışını “Okey Okey”, “Woum Baby” ve “Patlat” şarkılarıyla yapmıştır.

2025 yılında Spotify Wraped’ta zirveye oturan sanatçı, ürkiye verilerine göre yılın en çok dinlenen sanatçısı olmuştu. Ayrıca "Sevmeyi Denemedin" adlı şarkısı, yılın Türkiye'de en çok dinlenen parçası olarak öne çıkmıştı.

