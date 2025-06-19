Bodrum'da motosiklet kazası! 2 sürücü can verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza sonucu metrelerce sürüklenen iki sürücü hayatını kaybetti.

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da akşam saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler can verdi.

METRELERCE SÜRÜKLENDİLER

Korkunç kaza, saat 21.30 sıralarında Turgutreis-Akyarlar karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müjdat Kılıç (42) yönetimindeki 48 AGA 709 plakalı motosiklet ile Erhan Göktaş idaresindeki 48 AUE 041 plakalı motosiklet çarpıştı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle iki sürücü de yola savrularak ağır şekilde yaralanırken motosikletler hurdaya döndü.

SÜRÜCÜLERDEN ACI HABER

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücüler Müjdat Kılıç ve Erhan Göktaş kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde detaylı inceleme yaptı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.