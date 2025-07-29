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 | Banu İriç

Bodrum'da su sıkıntısına bir de patlama eklendi! Tonlarcası boşa aktı

Yüksek sıcaklıklarla kurak geçen yaz mevsiminin etkisiyle su sorunu yaşayan Bodrum bir de tesisat sorunları nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Ana isale hattındaki patlama sebebiyle yolda çukur oluştu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 19:06
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 19:06

Muğla'nın ilçesinde ana su isale hattının patlamasıyla sular uzun bir süre boşa aktı evlerin bahçelerini su bastı. Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi’nde 16.30 sonrası yaşanan olayda patlayan boru asfaltı parçaladı.

Bodrum'da su sıkıntısına bir de patlama eklendi! Tonlarcası boşa aktı

EVLERİN BAHÇESİNE SU BASTI

Sebebi henüz belirlenmeyen şekilde gürültüyle patlayan boru vatandaşları korkuttu. Tonlarca suyun yayılmasıyla yollarda adeta küçük göller oluştu evlerin bahçelerine ulaştı. Yollar trafiğe kapatılıp ekiplerin müdahalesi başladı.

Bodrum'da su sıkıntısına bir de patlama eklendi! Tonlarcası boşa aktı

VATANDAŞLAR SU SIKINTISINA TEPKİLİ

Bölgede su kesintisi yaşanırken, yıllardır benzer sorunların yaşandığı Bodrum'da MUSKİ ekipleri onarım çalışması başlattı. Vatandaşlar, su sıkıntısının had safhaya ulaştığı bu günlerde MUSKİ'nin bir an önce sorunu çözmesini beklediklerini ifade ettiler. Patlama anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, büyük bir su kütlesinin yola fışkırdığı ve asfaltın çöktüğü anlar yer aldı.

Bodrum'da su sıkıntısına bir de patlama eklendi! Tonlarcası boşa aktı
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ETİKETLER
#bodrum
#Su Bakış
#Su Sıkıntısı
#Muskİ
#Su Patlaması
#Yaşam
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