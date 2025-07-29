Bodrum'da su sıkıntısına bir de patlama eklendi! Tonlarcası boşa aktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattının patlamasıyla sular uzun bir süre boşa aktı evlerin bahçelerini su bastı. Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi’nde 16.30 sonrası yaşanan olayda patlayan boru asfaltı parçaladı.

EVLERİN BAHÇESİNE SU BASTI

Sebebi henüz belirlenmeyen şekilde gürültüyle patlayan boru vatandaşları korkuttu. Tonlarca suyun yayılmasıyla yollarda adeta küçük göller oluştu evlerin bahçelerine ulaştı. Yollar trafiğe kapatılıp ekiplerin müdahalesi başladı.

VATANDAŞLAR SU SIKINTISINA TEPKİLİ

Bölgede su kesintisi yaşanırken, yıllardır benzer sorunların yaşandığı Bodrum'da MUSKİ ekipleri onarım çalışması başlattı. Vatandaşlar, su sıkıntısının had safhaya ulaştığı bu günlerde MUSKİ'nin bir an önce sorunu çözmesini beklediklerini ifade ettiler. Patlama anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, büyük bir su kütlesinin yola fışkırdığı ve asfaltın çöktüğü anlar yer aldı.