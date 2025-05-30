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 | Bengül Arıca

Bodrum’daki çifte infazda kan donduran detaylar! Korkunç cinayet planı ortaya çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Ayhan Seyat ile Ferit Yıldız’ın evde öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada kan donduran detaylar ortaya çıktı. Hazırlanan iddianamede, infazın azmettiricisi olarak firari Eşref T. gösterilirken, cinayetin planlı şekilde organize edildiği, şüphelilerin bazılarını teknede ağırlanarak kurşunlama planını burada yaptıkları belirlendi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 09:05
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 09:08

Bodrum'da meydana gelen korkunç olayda 2 kişi evde silahlı saldırı sonrası öldürülmüştü. Sır cinayetlerle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cinayetin planlı şekilde organize edildiği, şüphelilerin bazılarını teknede ağırlanarak kurşunlama planını burada yaptıkları belirlendi. 16 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen olayda Ayhan Seyat ile Ferit Yıldız Bodrum’un Kumbahçe Mahallesi'nde evine gelen 4 kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Bodrum’daki çifte infazda kan donduran detaylar! Korkunç cinayet planı ortaya çıktı

40 KAMERA, ÖZEL EKİP, ÇOK SAYIDA İLDE OPERASYON

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü cinayet sonrası geniş çaplı soruşturma başlatarak özel ekip kurdu. Çevredeki yaklaşık 40 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Muğla’da düzenlenen operasyonlarla 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Caner A., Erhan Ş., Muhammed A., Muhammed B.B., Arda R.K., Ali K., Doğan S., Naim Y., Ersan A., Adem T., Hasan T., Vedat Y., Hayrettin D. ve Ezgi Y. çıkarıldıkları mahkemece tasarlayarak öldürme suçundan tutuklandı. Cinayetin azmettiricisi olduğu belirtilen firari Eşref T. ile Suriye uyruklu Muhammed Mamo’nun yakalanmasına yönelik ise çalışmalar sürüyor.

İNFAZ PLANI TEKNEDE YAPILDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 55 sayfalık iddianamede, olayın tüm detaylarına yer verildi. Adli tıp raporlarına göre Seyat’ın vücuduna 14, Yıldız’ın vücuduna ise 20 mermi isabet etti. Her iki ismin de ölümüne iki farklı silahtan ateşlenen kurşunların neden olduğu belirtildi.İddianamede firari Eşref T.'nin kendini "Peter Suslov" olarak tanıttığı, sahte kimlikle sosyal medya hesabı açtığı, infaz öncesinde ölenleri Bodrum’a getirdiği, güvenlerini kazanmak için alkol ve uyuşturucu temin ettiği belirtildi.

Bodrum’daki çifte infazda kan donduran detaylar! Korkunç cinayet planı ortaya çıktı


Eşref T.'nin İstanbul’dan Vedat Y., Hasan T. ve Erhan Ş.’yi, İzmir’den ise Ali K., Doğan S., Muhammed A., Muhammed B. B., Arda R. K. ve Suriye uyruklu Muhammed Mamo’yu Bodrum’a getirttiği, bazı şüphelilerin Alfa F isimli teknede ‘tatil’ kılıfıyla ağırlandığı, burada infaz planlarının yapıldığı ve "Mazı Mahallesi’ne mi gömelim, denize mi atalım?" ifadelerinin de delillerle örtüştüğü kaydedildi.

"BEN YAPMADIM, PİŞMAN DA DEĞİLİM"

İnfazı gerçekleştiren isimlerden olduğu belirtilen Arda R.K.’nin, olaydan sonra Eşref T. ve Caner A. ile birlikte yurtdışına kaçtığı, ancak Avrupa’da yakalanarak Türkiye’ye sınır dışı edildiği öğrenildi. Arda R.K., ifadesinde kendisinin cinayetle ilgisi olmadığını savunarak, "Eşref beni yurtdışına kaçırmadı. Kendi imkanlarımla gittim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Olayla ilgili pişmanlık duymuyorum" dedi.

ŞOFÖRLÜK TEKLİF EDİLDİ, YUNANİSTAN’A KAÇIRILDI

Tutuklu sanık Caner A. ise korsan taksicilik yaptığı sırada Eşref T. ile tanıştığını ve kendisine haftalık 25 bin TL teklif edilerek şoförlük önerildiğini söyledi. Olay sonrası Eşref T. ile birlikte Yunanistan’a, oradan da Avrupa’ya geçtiklerini, Avusturya’da tren kontrolünde yakalanıp Almanya’dan sınır dışı edildiğini belirtti.

Bodrum’daki çifte infazda kan donduran detaylar! Korkunç cinayet planı ortaya çıktı

"BİZİ PİYON GİBİ KULLANDI"

Firari Eşref T.'nin eski eşi Ezgi Y. ise savcılık ifadesinde, "Bizi piyon gibi kullandı. Olayın işlendiği evi ben kiralıyordum. Oysa bu kişileri Eşref getirdi. Cinayetleri o işledi ya da işletti. Şimdi kaçak, biz ise tutukluyuz" dedi. Ezgi Y., ayrıca Eşref T.'nin daha önce sahte kimlikle Yunanistan’a gidip geldiğini, "Peter" ismiyle kimlik ve sosyal medya hesabı hazırladığını da ifade etti.

"TATİLDEYDİM, ÖLDÜRME PLANINI BİLMİYORDUM"

İddianamede tutuklu Muhammed B.B. ise Bodrum’a tatil amacıyla geldiğini, saldırının yapılacağını bilmediğini ifade ederek, "Arda ve Suriyeli Muhammed’e neden böyle bir şey yaptıklarını sorduğumda ‘sus, senin de başın yanar’ dediler. Olayın ardından vicdan azabı çektim. Yardım etmedim, menfaat de sağlamadım" dedi. Muhammed B.B.’nin olaydan sonra başkasına ait kimlik kullanarak dolaştığı ve yapılan operasyonla yakalandığı öğrenildi.

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