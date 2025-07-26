Bolu Cezaevi'nde kavga çıktı! 1 mahkum öldürüldü

Bolu'da cezaevinde çıkan kavgada mahkumlar birbirine girdi. Aynı koğuşta kalan 2 mahkumun kavgasında kan aktı.

Kuruçay mevkiinde bulunan Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde yaşanan olayda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken hükümlü Coşkun T. ile kendisi ile birlikte aynı koğuşta kalan Ebubekir G. arasında çıkan kavgada Coşkun T. meyve bıçağı ile saldırıya uğradı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Coşkun T., olay yerinde yaşamını yitirdi.Mahkumun cenazesi otopsi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.