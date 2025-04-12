Bolu Dağı'nda kar yağışı! Sürücüler uyarıldı

İstanbul
Meteorolojinin uyarılarının ardından Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor. Trafik ekipleri, sürücüleri, kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.
Yapılan hava tahminleri ve uyarıların ardından yurt genelinde soğuk hava etkili olmaya başladı. Anadolu Otoyolu ve kara yolunun Bolu Dağı kesiminde de kar yağışı, üç gündür aralıklarla sürüyor.
Beyaz örtüyle kaplanan bölgede kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Ulaşımda aksama yaşanmayan bölgede görev yapan jandarma ve trafik ekipleri sürücüleri, araçlarında kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.