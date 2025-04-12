Bolu Dağı'nda kar yağışı! Sürücüler uyarıldı

Yapılan hava tahminleri ve uyarıların ardından yurt genelinde soğuk hava etkili olmaya başladı. Anadolu Otoyolu ve kara yolunun Bolu Dağı kesiminde de kar yağışı, üç gündür aralıklarla sürüyor.

KAR KÜREME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Beyaz örtüyle kaplanan bölgede kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

KIŞ LASTİĞİ UYARISI

Ulaşımda aksama yaşanmayan bölgede görev yapan jandarma ve trafik ekipleri sürücüleri, araçlarında kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.