Bolu’da 80 kişi hastaneye kaldırıldı! İçme suyu şüphesi

Bolu merkeze bağlı Örencik, Okçular, Ilıcakınık ve Çamyayla köylerinde yaşayan 80 kişi ishal, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastanelere akın etti. Aynı içme suyu hattını kullanan köylerde, su deposunda yapılan temizlik çalışmasının ardından çok sayıda kişi rahatsızlandı.

80 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

İshal, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle bir haftalık zaman diliminde hastaneye başvuran 80 kişi tedavi altına alındı. Hastaneye başvuran vatandaşların tamamının taburcu edildiği öğrenilirken, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından su deposundan numuneler alınarak laboratuvar incelemesine gönderildi.

MUSLUK SUYU TÜKETMEYİN UYARISI

Köy muhtarları ve camiler aracılığıyla vatandaşlara "2-3 gün süreyle musluk suyu tüketmeyin, dışarıdan su temin edin" uyarısı yapıldı.

Köylülerden Arif Özdemir, "Haberimiz var ama ne şekilde olduğunu bilemiyorum. Depodan mıdır, başka bir şeyden midir bilemiyorum. Muhtarlar uyarı yapmış. 2-3 gün su içmeyin, dışarıdan alın demişler. Çalışmalar sürüyor" dedi.