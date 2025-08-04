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 | Selahattin Demirel

Bolu'da korkutan görüntü! Ünlü göl kuruma noktasına geldi

Bolu’nun doğal güzelliklerinden birisi olan Sünnet Gölü Tabiat Parkı’nda ortaya çıkan manzara kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. Gölün suları yaklaşık 8-10 metre çekilirken vatandaşlar yetkililerden acil çözüm istiyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 00:28
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 00:28

’nun ilçesi sınırları içinde bulunan Sünnet Gölü Tabiat Parkı, kıyıdan yaklaşık 8-10 metre çekilerek adeta kuruma noktasına geldi. ve su kullanımına bağlı olarak gölde yaşanan çekilme, bölge halkını endişelendirdi. Gözle görülür şekilde çekilen sular, gölün doğal güzelliğini de olumsuz etkiledi.

"YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERLERİ DE SU ALDI"

Orman yangınlarında gölün kritik rol oynadığını belirten Mehmet Alataş, "Ben 46-47 yıldır Sünnet Gölü’ndeyim. Gölümüzün çekilmesinden dolayı büyük şikayetimiz var. Köylerde su olmadığı için komşularımız mecburen tankerlerle buradan su çekiyor. Malum, geçtiğimiz yıllarda yangınlar oldu. Allah bir daha göstermesin. Ben de ormancılıktan emekliyim, ormanlarımız yandığında içimiz yanıyor. helikopterleri de gölden su aldı.

Bolu'da korkutan görüntü! Ünlü göl kuruma noktasına geldi

"ACİLEN ÖNLEM ALINMALI"

Bunun yanı sıra karın yağmaması ve yağmurun yeterli olmaması, gölümüzün suyunun tükenmesine sebep oldu. Yetkililerimizin acilen önlem almasını istiyorum. 47 yıl önce su, şu anda oturduğum yerden bile daha yukarıdaydı. O zaman gölün üzerinde oturuyordum. Şimdi benden 240 metre uzaklaşmış durumda. Su seviyesi de en az 10 metre düştü. Eskiden iskeleye kadar su gelir, kışın iskeleden taşardı. Şimdi ise su iskeleden çok uzakta ve her gün azalıyor" dedi.

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