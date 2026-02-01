Menü Kapat
Bordo Berelilerden dünyaya gözdağı! Dünyanın en güçlü özel timleri 2026 listesi yayınlandı: Türkler yine bildiğiniz gibi

Şubat 01, 2026 11:03

Şubat 01, 2026 11:03
Dünyanın en güçlü özel timleri 2026 listesi

2026 yılının başlamasıyla askeri güç ve operasyonel kuvvetlere dair sıralamalar güncellendi. Bu kapsamda dünyanın en güçlü özel timleri listesi de yeniden değerlendirmeye alınarak karşılaştırıldı. Küresel çapta süper güç olarak anılan birçok ülkenin özel timleri sıralamaya girerken, Türkiye’nin gurur kaynağı Bordo Bereliler sıralamasıyla yine adından söz ettirdi…

Bordo Berelilerden dünyaya gözdağı! Dünyanın en güçlü özel timleri 2026 listesi yayınlandı: Türkler yine bildiğiniz gibi

Dünyanın en güçlü özel timleri 2026 listesinde oldukça kritik detaylar bulunuyor. Denizaltında gerçekleştirilen operasyonlardan rehine kurtarmaya kadar pek çok farklı alanda uzmanlaşmış olan timler, dünya çapında adından söz ettiriyor. Avrupa ülkelerinin yanı sıra Uzak Doğu’dan da birçok ülkenin yer aldığı listede Türkiye’nin özel timi Bordo Berelilerin sıralaması ise oldukça dikkat çekiyor. İşte detaylar…

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÖZEL TİMLERİ 2026 LİSTESİ

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÖZEL TİMLERİ 2026 LİSTESİ

25. SOG – İSVEÇ

Hassas operasyon kabiliyetine sahip olan SEG, NATO destekli görevlerde etkin rol oynuyor.

25. SOG – İSVEÇ

24. FSK – NORVEÇ

Zorlu iklimlerde operasyon yeteneğine sahip olan FSK, barışı koruma görevlerinde yer alıyor.

24. FSK – NORVEÇ

23. EKAM – YUNANİSTAN

Rehine kurtarmada uzmanlığa sahip olan EKAM, Avrupa'da başarılı özel operasyonlarla adından söz ettiriyor.

23. EKAM – YUNANİSTAN

22. GEO – İSPANYA

Terörle mücadele odaklı birim, ETA operasyonlarında gösterdiği başarı ile tanınıyor.

22. GEO – İSPANYA

21. KOPASSUS – ENDONEZYA

Zorlu arazi şartlarına sağladığı uyumla ünlü Kopassus, bölgesel isyanların bastırılmasında oldukça başarılı.

21. KOPASSUS – ENDONEZYA

20. KCT – HOLLANDA

Uluslararası barışı koruma alanında uzman olan KTC, NATO görevlerinde kritik katkılarıyla tanınıyor.

20. KCT – HOLLANDA

19. BOPE – BREZİLYA

Kentsel çatışma tecrübesi bulunan BOPE, Favela güvenlik operasyonlarının aranan timlerinden.

19. BOPE – BREZİLYA

18. UNİT 777 – MISIR

Yakın mesafe terör operasyonlarında yüksek başarı oranına sahip olan UNIT 777 Rehine kurtarma görevlerindeki başarısıyla ünlü.

18. UNİT 777 – MISIR

17 SAT – JAPONYA

Hızlı rehine kurtarma kapasitesine sahip olan SAT, Tokyo'daki kritik rehine krizlerinin çözümünde etkin rol oynuyor.

17 SAT – JAPONYA

16. SSG – PAKİSTAN

Sınır ötesi operasyonlara hazırlıklı olan SSG, Hindistan ile yaşanan kritik dönemlerde yürüttüğü görevlerle adından söz ettiriyor.

16. SSG – PAKİSTAN

15. NZSAS – YENİ ZELANDA

Özel operasyonlarda yüksek etkinlik gösteren NZSAS, Afganistan'daki operasyonel başarılarıyla tanınıyor.

15. NZSAS – YENİ ZELANDA

14. 707. ÖZEL GÖREV GÜCÜ – GÜNEY KORE

Asimetrik tehditlere hızlı tepki veren 707. Özel Görev Gücü, Kuzey Kore'ye yönelik gizli görevlerde yer alıyor.

14. 707. ÖZEL GÖREV GÜCÜ – GÜNEY KORE

13. JW GROM – POLONYA

Hassas operasyon uzmanlığına sahip olan JW Grom, Balkanlar ve Afganistan'daki başarıları ile tanınıyor.

13. JW GROM – POLONYA

12. GIS – İTALYA

Terörle mücadele yetkinliğine sahip olan GIS, Avrupa'daki kritik operasyonlarda yer alıyor.

12. GIS – İTALYA

11. SNOW LEOPARD UNİT – ÇİN

Yoğun kent güvenliği operasyonlarında başarılı olan Snow Leopard, Olimpiyatlar dönemindeki üst düzey güvenlik görevleri ile ünlendi.

11. SNOW LEOPARD UNİT – ÇİN

10. SASR – AVUSTRALYA

Uzun menzilli keşif uzmanlığı ile tanınan SASR, Vietnam ve Afganistan'daki operasyonlarda gösterdiği başarılar ile adından söz ettirdi.

10. SASR – AVUSTRALYA

9. NSG (KARA KEDİLER) – HİNDİSTAN

Büyük şehirlerde hızlı müdahale kabiliyetine sahip olan NSG, 2008 Mumbai saldırılarındaki rolü ile takdir kazandı.

9. NSG (KARA KEDİLER) – HİNDİSTAN

8. GSG 9 – ALMANYA

Rehine kurtarmada yüksek başarı oranına sahip olan GSG 9, 1977 Lufthansa uçak kurtarma operasyonundaki başarısıyla ünlendi.

8. GSG 9 – ALMANYA

7. JTF2 – KANADA

Gizli operasyon kabiliyeti yüksek olan JTF2, Afganistan ve Haiti görevlerinde etkinlik gösteriyor.

7. JTF2 – KANADA

6. GIGN – FRANSA

Özel rehine kurtarma tekniklerinde başarılı olan GIGN, 1994 Air France uçak operasyonu ile uluslararası bir üne sahip oldu.

6. GIGN – FRANSA

5. SHAYETET 13 – İSRAİL

Denizaltı sabotajında uzmanlık kazanan Shayetet 13 çok sayıda başarılı deniz özel operasyonu ile biliniyor.

5. SHAYETET 13 – İSRAİL

4. BORDO BERELİLER – TÜRKİYE

Sınır ötesi operasyonlar, rehine kurtarma ve terörle mücadelede üstün başarı gösteren Bordo Bereliler, Suriye ve Irak'taki terörle mücadele operasyonlarında etkin rol oynuyor.

4. BORDO BERELİLER – TÜRKİYE

3. SPETSNAZ – RUSYA

Gerilla savaşı tekniklerinde uzman olan Spetsnaz, Çeçenistan ve Ukrayna'daki operasyonlarla tanınıyor.

3. SPETSNAZ – RUSYA

2. SAS & SBS – Birleşik Krallık

Dünya standartlarında rehine kurtarma başarısı ile tanınan SAS & SBS 1980 İran Büyükelçiliği operasyonu ile tüm dünyaya adını duyurdu.

2. SAS & SBS – Birleşik Krallık

1. NAVY SEALS & DELTA FORCE – ABD

Kara, deniz ve havada çok yönlü operasyon kabiliyetine sahip olan tim, Usame Bin Ladin operasyonuna imza atan ekip oldu.

