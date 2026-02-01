Bordo Berelilerden dünyaya gözdağı! Dünyanın en güçlü özel timleri 2026 listesi yayınlandı: Türkler yine bildiğiniz gibi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
2026 yılının başlamasıyla askeri güç ve operasyonel kuvvetlere dair sıralamalar güncellendi. Bu kapsamda dünyanın en güçlü özel timleri listesi de yeniden değerlendirmeye alınarak karşılaştırıldı. Küresel çapta süper güç olarak anılan birçok ülkenin özel timleri sıralamaya girerken, Türkiye’nin gurur kaynağı Bordo Bereliler sıralamasıyla yine adından söz ettirdi…
Dünyanın en güçlü özel timleri 2026 listesinde oldukça kritik detaylar bulunuyor. Denizaltında gerçekleştirilen operasyonlardan rehine kurtarmaya kadar pek çok farklı alanda uzmanlaşmış olan timler, dünya çapında adından söz ettiriyor. Avrupa ülkelerinin yanı sıra Uzak Doğu’dan da birçok ülkenin yer aldığı listede Türkiye’nin özel timi Bordo Berelilerin sıralaması ise oldukça dikkat çekiyor. İşte detaylar…
25. SOG – İSVEÇ
Hassas operasyon kabiliyetine sahip olan SEG, NATO destekli görevlerde etkin rol oynuyor.
24. FSK – NORVEÇ
Zorlu iklimlerde operasyon yeteneğine sahip olan FSK, barışı koruma görevlerinde yer alıyor.
23. EKAM – YUNANİSTAN
Rehine kurtarmada uzmanlığa sahip olan EKAM, Avrupa'da başarılı özel operasyonlarla adından söz ettiriyor.
22. GEO – İSPANYA
Terörle mücadele odaklı birim, ETA operasyonlarında gösterdiği başarı ile tanınıyor.
21. KOPASSUS – ENDONEZYA
Zorlu arazi şartlarına sağladığı uyumla ünlü Kopassus, bölgesel isyanların bastırılmasında oldukça başarılı.
20. KCT – HOLLANDA
Uluslararası barışı koruma alanında uzman olan KTC, NATO görevlerinde kritik katkılarıyla tanınıyor.
19. BOPE – BREZİLYA
Kentsel çatışma tecrübesi bulunan BOPE, Favela güvenlik operasyonlarının aranan timlerinden.
18. UNİT 777 – MISIR
Yakın mesafe terör operasyonlarında yüksek başarı oranına sahip olan UNIT 777 Rehine kurtarma görevlerindeki başarısıyla ünlü.
17 SAT – JAPONYA
Hızlı rehine kurtarma kapasitesine sahip olan SAT, Tokyo'daki kritik rehine krizlerinin çözümünde etkin rol oynuyor.
16. SSG – PAKİSTAN
Sınır ötesi operasyonlara hazırlıklı olan SSG, Hindistan ile yaşanan kritik dönemlerde yürüttüğü görevlerle adından söz ettiriyor.
15. NZSAS – YENİ ZELANDA
Özel operasyonlarda yüksek etkinlik gösteren NZSAS, Afganistan'daki operasyonel başarılarıyla tanınıyor.
14. 707. ÖZEL GÖREV GÜCÜ – GÜNEY KORE
Asimetrik tehditlere hızlı tepki veren 707. Özel Görev Gücü, Kuzey Kore'ye yönelik gizli görevlerde yer alıyor.
13. JW GROM – POLONYA
Hassas operasyon uzmanlığına sahip olan JW Grom, Balkanlar ve Afganistan'daki başarıları ile tanınıyor.
12. GIS – İTALYA
Terörle mücadele yetkinliğine sahip olan GIS, Avrupa'daki kritik operasyonlarda yer alıyor.
11. SNOW LEOPARD UNİT – ÇİN
Yoğun kent güvenliği operasyonlarında başarılı olan Snow Leopard, Olimpiyatlar dönemindeki üst düzey güvenlik görevleri ile ünlendi.
10. SASR – AVUSTRALYA
Uzun menzilli keşif uzmanlığı ile tanınan SASR, Vietnam ve Afganistan'daki operasyonlarda gösterdiği başarılar ile adından söz ettirdi.
9. NSG (KARA KEDİLER) – HİNDİSTAN
Büyük şehirlerde hızlı müdahale kabiliyetine sahip olan NSG, 2008 Mumbai saldırılarındaki rolü ile takdir kazandı.
8. GSG 9 – ALMANYA
Rehine kurtarmada yüksek başarı oranına sahip olan GSG 9, 1977 Lufthansa uçak kurtarma operasyonundaki başarısıyla ünlendi.
7. JTF2 – KANADA
Gizli operasyon kabiliyeti yüksek olan JTF2, Afganistan ve Haiti görevlerinde etkinlik gösteriyor.
6. GIGN – FRANSA
Özel rehine kurtarma tekniklerinde başarılı olan GIGN, 1994 Air France uçak operasyonu ile uluslararası bir üne sahip oldu.
5. SHAYETET 13 – İSRAİL
Denizaltı sabotajında uzmanlık kazanan Shayetet 13 çok sayıda başarılı deniz özel operasyonu ile biliniyor.
4. BORDO BERELİLER – TÜRKİYE
Sınır ötesi operasyonlar, rehine kurtarma ve terörle mücadelede üstün başarı gösteren Bordo Bereliler, Suriye ve Irak'taki terörle mücadele operasyonlarında etkin rol oynuyor.
3. SPETSNAZ – RUSYA
Gerilla savaşı tekniklerinde uzman olan Spetsnaz, Çeçenistan ve Ukrayna'daki operasyonlarla tanınıyor.
2. SAS & SBS – Birleşik Krallık
Dünya standartlarında rehine kurtarma başarısı ile tanınan SAS & SBS 1980 İran Büyükelçiliği operasyonu ile tüm dünyaya adını duyurdu.
1. NAVY SEALS & DELTA FORCE – ABD
Kara, deniz ve havada çok yönlü operasyon kabiliyetine sahip olan tim, Usame Bin Ladin operasyonuna imza atan ekip oldu.