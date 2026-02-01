Bordo Berelilerden dünyaya gözdağı! Dünyanın en güçlü özel timleri 2026 listesi yayınlandı: Türkler yine bildiğiniz gibi

Dünyanın en güçlü özel timleri 2026 listesinde oldukça kritik detaylar bulunuyor. Denizaltında gerçekleştirilen operasyonlardan rehine kurtarmaya kadar pek çok farklı alanda uzmanlaşmış olan timler, dünya çapında adından söz ettiriyor. Avrupa ülkelerinin yanı sıra Uzak Doğu’dan da birçok ülkenin yer aldığı listede Türkiye’nin özel timi Bordo Berelilerin sıralaması ise oldukça dikkat çekiyor. İşte detaylar…