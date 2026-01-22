Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Börek deyince de Türkiye! Dünyanın en iyi börekleri listesini 7 çeşitle salladık

Ocak 22, 2026 17:27
1
Börek deyince de Türkiye! Dünyanın en iyi börekleri listesini 7 çeşitle salladık

Türklerin hamur işine düşkünlüğünü bilmeyen yok. Her bölgede farklı malzemelerle birbirinden lezzetli börekler sofraları süslüyor. Sabah kahvaltıdan gece saatlerine, kıymalısından pastırmalısına kadar günün her saatinde her malzemeyle hazırlanan börekler afiyetle tüketiliyor. Şimdi ise Türk böreklerinin ünü yurt dışında da tescillendi. Prestijli yemek değerlendirme sitesi Taste Atlas’ın hazırladığı dünyanın en iyi börekleri listesinde 7 çeşit böreğimiz yer aldı…

2
Börek deyince de Türkiye! Dünyanın en iyi börekleri listesini 7 çeşitle salladık

Börek severleri mutlu edecek haber Taste Atlas’tan geldi. Zira yemelere doyamadığımız Türk börekleri dünyanın en iyileri arasında yer aldı. Üstelik 50 farklı böreğin bulunduğu listede tam 7 çeşit börekle önemli bir yer kapladık…

3
Paçanga

Dünyanın en iyi börekleri sıralamasında Türkiye’den listeye giren ilk börek Paçanga oldu. Pastırmalı iç harcıyla yiyenleri kendinden geçiren Paçanga böreği 4.4 puanla listede 8. Sırada yer aldı.

4
sigara böreği

Hemen hiç kimsenin hayır diyemeyeceği, ince yufkalara sarılan iç harcı ile yağda kızartılan sigara böreği ise listede 30. Sıraya yerleşti.

5
kol böreği

Dünyanın en iyi börekleri listesinde severek tükettiğimiz kol böreği 4.2 puanla 32. sırada yer aldı.

6
çiğ börek

Onun hemen ardından 33. sıraya ise çiğ börek yerleşti.

7
tepsi böreği

Farklı iç malzemeleriyle hazırlanan ve çay saatlerinin vazgeçilmezi tepsi böreği listesinin 36. Sırasında yer aldı.

8
su böreği

Bin bir zahmetle hazırlanan, elde açılan yufkaların arasında dökülen tereyağı ile lezzetlenen su böreği ise listenin 39. Sırasına yerleşti.

9
gül böreği

Dünyanın en iyi börekleri listesinin 43. Sırasında ise ile gül böreği kendine yer buldu.

10
Börek deyince de Türkiye! Dünyanın en iyi börekleri listesini 7 çeşitle salladık

Dünyanın en iyi böreği ise Bosna-Hersek'ten "Pazarske Mantije"seçildi. Listede farklı ülkelerden birçok lezzet yer aldı. Yüksek puanlı böreklerin Türk böreklerine benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı…

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.