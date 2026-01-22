Börek deyince de Türkiye! Dünyanın en iyi börekleri listesini 7 çeşitle salladık

Kategoriler
Türklerin hamur işine düşkünlüğünü bilmeyen yok. Her bölgede farklı malzemelerle birbirinden lezzetli börekler sofraları süslüyor. Sabah kahvaltıdan gece saatlerine, kıymalısından pastırmalısına kadar günün her saatinde her malzemeyle hazırlanan börekler afiyetle tüketiliyor. Şimdi ise Türk böreklerinin ünü yurt dışında da tescillendi. Prestijli yemek değerlendirme sitesi Taste Atlas’ın hazırladığı dünyanın en iyi börekleri listesinde 7 çeşit böreğimiz yer aldı…
Börek severleri mutlu edecek haber Taste Atlas’tan geldi. Zira yemelere doyamadığımız Türk börekleri dünyanın en iyileri arasında yer aldı. Üstelik 50 farklı böreğin bulunduğu listede tam 7 çeşit börekle önemli bir yer kapladık…
Dünyanın en iyi börekleri sıralamasında Türkiye’den listeye giren ilk börek Paçanga oldu. Pastırmalı iç harcıyla yiyenleri kendinden geçiren Paçanga böreği 4.4 puanla listede 8. Sırada yer aldı.
Hemen hiç kimsenin hayır diyemeyeceği, ince yufkalara sarılan iç harcı ile yağda kızartılan sigara böreği ise listede 30. Sıraya yerleşti.
Dünyanın en iyi börekleri listesinde severek tükettiğimiz kol böreği 4.2 puanla 32. sırada yer aldı.
Onun hemen ardından 33. sıraya ise çiğ börek yerleşti.
Farklı iç malzemeleriyle hazırlanan ve çay saatlerinin vazgeçilmezi tepsi böreği listesinin 36. Sırasında yer aldı.
Bin bir zahmetle hazırlanan, elde açılan yufkaların arasında dökülen tereyağı ile lezzetlenen su böreği ise listenin 39. Sırasına yerleşti.
Dünyanın en iyi börekleri listesinin 43. Sırasında ise ile gül böreği kendine yer buldu.
Dünyanın en iyi böreği ise Bosna-Hersek'ten "Pazarske Mantije"seçildi. Listede farklı ülkelerden birçok lezzet yer aldı. Yüksek puanlı böreklerin Türk böreklerine benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı…