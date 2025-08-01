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 | Selahattin Demirel

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilen Sinem Topaloğlu'na son veda! O sözler ve acı detay yürek yaktı

Trabzon'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Sinem Topaloğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Genç kadının 10 gün sonra kaptan olarak gemide göreve başlayacağı ayrıntısı ortaya çıkarken katilinin paylaşımı ise cinayet için kendisini nasıl hazırladığını gösterdi. Sinem Topaloğlu'nun dedesi ise torununun katleden cani için "Bizi yaktı, Allah perişan etsin." dedi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 20:29
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 20:32

Beşikdüzü'nde aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Sinem Topaloğlu'nun cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından 'un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesine getirildi.

Sinem Topaloğlu için ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Ören Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Sinem Topaloğlu, beldedeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilen Sinem Topaloğlu'na son veda! O sözler ve acı detay yürek yaktı

10 GÜN SONRA KAPTAN OLACAKTI

Mersin Üniversitesi'nde Deniz Taşımacılığı Bölümü'nden mezun olduktan sonra uluslararası sularda stajyer kaptan olarak görev yapan Topaloğlu'nun stajının sona ermesinin ardından kısa bir süre önce Trabzon'a döndüğü, eğitimini başarıyla tamamlayan genç kadının yaklaşık 10 gün sonra yeniden gemide göreve başlamaya hazırlandığı detayı yürek sızlattı.

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilen Sinem Topaloğlu'na son veda! O sözler ve acı detay yürek yaktı

KATİLİN PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Cinayetten kısa bir süre önce Ali Eren Somun'un sosyal medya paylaşımlarındaki ifadeler dikkat çekti. Somun’un 6 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kulağınıza küpe olsun. Ali Eren Somun asla yarım bırakmaz. Ona yapılan hiçbir haksızlık unutulmaz, affedilmez. Sessiz kaldığını sananlar bilsin ki o sadece zamanı bekler. Çünkü Ali Eren için intikam aceleye gelmez. Hak yerini bulana kadar içi soğumaz. SS alın" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilen Sinem Topaloğlu'na son veda! O sözler ve acı detay yürek yaktı

"BENİM İLK GÖZ AĞRIMDI"

Sinem Topaloğlu'nun annesi Derya Topaloğlu, Giresun'un Eynesil ilçesi Ören beldesindeki evinde taziyeleri kabul etti. Topaloğlu, "Hani Sinem'im. Nerede benim Sinem'im. Benim kızımı bana diri getirseydiler. Benim ilk göz ağrımdı. Ben yıkıldım" ifadelerini kullandı.

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilen Sinem Topaloğlu'na son veda! O sözler ve acı detay yürek yaktı

"TORUNUM DÜNYA GÜZELİYDİ"

Sinem Topaloğlu'nun dedesi Ali Haydar Topaloğlu ise, "Torunum dünya güzeliydi. Avukat tuttuk, boşanma aşamasındaydı. Sınavlarını verdikten sonra aradı, 'Dede kaptanlığı aldım' dedi. 5-6 gün sonra tekrar denize gidecekti. Bu adam psikopat bir adamdı. 7 Ağustos'a kadar uzaklaşması olan adam işliyor. Eve girmesi yasak, camı kırıp eve giriyor. Ben kanun tanımıyorum diyor. Evlilik yüzüğünü benim torunum denizdeyken çıkartıp denize atıyor. Bunu cep telefonu ile çekiyor. Bu adam benim yanıma gelip 'Torununu boşayacağım' dedi. 'Sen psikopat mısın' dedim. Bizi yaktı, Allah perişan etsin" şeklinde konuştu.

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilen Sinem Topaloğlu'na son veda! O sözler ve acı detay yürek yaktı

"BU OLMAMALIYDI"

Derya Topaloğlu'nun akrabası Cengiz Topaloğlu da, "Eşine evden uzaklaştırma cezası veriyorlar. Kendisine de bir korumak için bekçi veriyorlar. Sinem'e koruma amaçlı il dışına çıkış yasağı veriyorlar. Sinem bir arkadaşı ile yemek yiyor. Bunu takip ediyormuş. Çıktıktan sonra Ali Eren eve girmiş. Sonra sesler çıkınca bekçi eve giriyor. İlk önce bekçiyi vuruyor. Sonra kapıyı kapatmak istiyor, sonra Sinem'e ateş ediyor. Sinem orada ölüyor. Motosiklet ile eve gelmiş. Sonra Giresun tarafına doğru kaçmış. Daha yakalanmamış. 1.5 aydır boşanma süreçleri devam ediyordu. Bundan önce ardına silah dayanış, aileyi de tehdit etmiş. Bu olmamalıydı" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

13 Ağustos 2023'te Ali Eren S. ile evlenen Sinem Topaloğlu, yaklaşık 1,5 ay önce boşanmak için mahkemeye başvurdu. Boşanma süreci boyunca iddiaya göre eşinin tehdit mesajları göndermesi üzerine Sinem Topaloğlu emniyete başvurarak, koruma talep etti. Mahkeme kararıyla Topaloğlu'nun evi çevresinde güvenlik önlemi alındı ve bir mahalle bekçisi görevlendirildi.

Gece saatlerinde arka balkondan evine giren Ali Eren S., Sinem Topaloğlu ile tartışmaya başladı. Bu sırada evin yakınında devriye görevi yapan mahalle bekçisi Emrah Erata, içeriden gelen sesleri duyarak kapıyı çaldı. Kapıyı açan Ali Eren S., elindeki silahla bekçi Erata'yı bacağından vurdu.

Kapıdan kaçmaya çalışan Sinem Topaloğlu'nu korumaya çalışan bekçi Erata, saldırganın önüne geçti. Ancak Ali Eren S., doğrulttuğu silahıyla ateş ederek Topaloğlu'nu sırtından vurdu. Ağır yaralanan genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından zanlı, geldiği gibi arka balkondan kaçarak kayıplara karıştı. Motosikleti ile kaçan şahsı yakalamak için güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan mahalle bekçisi Emrah Erata'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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ETİKETLER
#trabzon
#boşanma
#cinayet
#Giresun
#Sinem Topaloğlu
#Ali Eren Somun
#Femisit
#Yaşam
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