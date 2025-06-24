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 | Bengül Arıca

Boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşattı! Sokak ortasından defalarca bıçakladı

Çanakkale'de yaşayan M.K. boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı. 12 yerinden bıçaklanan talihsiz kadın kanlar içinde yerde kaldı. Korkunç olay kamaralara saniye saniye yansırken cani kocanın M.K'yi hastaneye götüren ambulansın önünü 2 kez de kesmeye çalıştığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 11:30

Dehşete düşüren olay 12 Haziran'da meydana geldi. Çanakkale'den Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesine ailesinin yanına dönen M.K. servisten indikten sonra çarşı merkezine doğru yürürken, boşanma aşamasındaki eşi Eren Kılıçarslan ile karşılaştı.

12 YERİNDEN BIÇAKLADI

M.K'nin arkasından gelen Eren Kılıçarslan sokak ortasında eşini 12 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde yerde kalan M.K. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşattı! Sokak ortasından defalarca bıçakladı

AMBULANSIN ÖNÜNÜ KESTİ

Jandarma şüpheli Eren Kılıçarslan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Bıçaklama olayının ardından Eren Kılıçarslan'ın eşi M.K'yi hastaneye götüren ambulansın önünü 2 kez kesmeye çalıştığı ortaya çıktı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli Eren Kılıçarslan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşattı! Sokak ortasından defalarca bıçakladı

TEDAVİ ALTINA ALINAN KADININ DURUMU İYİ

ÇOMÜ Hastanesi'nde tedavi gören M.K'nin ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, savcılık tarafından tutuklu sanık Eren Kılıçarslan hakkında ‘Eşe Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan iddianame hazırlanıp, dava açılması bekleniyor.

Boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşattı! Sokak ortasından defalarca bıçakladı

BIÇAKLAMA ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, Umurbey Beldesi'nde çarşı merkezinde birçok vatandaşın gözü önünde yaşanan bıçaklama olayı güvenlik kamerasında saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde M.K. arkasından gelen boşanma aşamasında olduğu eşi Eren Kılıçarslan'ın bıçak darbeleriyle yaralandığı ve kanlar içinde yerde kaldığı görülüyor. Bıçaklama olayını gerçekleştiren şüpheli Eren Kılıçarslan'ın ise olayın ardından koşarak uzaklaştığı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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