Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Boşanma oranları en yüksek olan ülkeler belli oldu. Üretimden sağlığa, mühendislikten finansa daha pek çok konuda dünya üzerindeki verileri analiz eden prestijli platform World of Statistic, bu sefer ülkelerin boşanma oranlarını açıkladı. Çalışmada en çok boşanan çiftlerin bulunduğu ülke Portekiz çıkarken Türkiye’nin boşanma oranlarındaki sıralaması da dikkat çekti…
Boşanma oranı, ülkelerin sosyolojik ve ekonomik durumuna göre değişiklik gösteriyor. Her kıtada çiftler farklı etkenlerle boşanıyor ya da evli kalmaya devam ediyor. Bu kapsamda dünyanın boşanma oranı en düşük ülkesi yüzde 1 ile Hindistan olurken, en çok boşanmaya sahne olan ülkelerin çoğunluğu Avrupa’da yer alıyor. Bir ayağı Avrupa, diğer ayağı ise Asya’da bulunan Türkiye’deki boşanma oranları ise dikkat çekiyor…
PORTEKİZ:
Yüzde 94
İSPANYA:
Yüzde 85
LÜKSEMBURG:
Yüzde 79
RUSYA:
Yüzde 73
UKRAYNA:
Yüzde 70
KÜBA:
Yüzde 55
FİNLANDİYA:
Yüzde 55
BELÇİKA:
Yüzde 53
FRANSA:
Yüzde 51
İSVEÇ:
Yüzde 50
HOLLANDA:
Yüzde 48
KANADA:
Yüzde 47
İTALYA:
Yüzde 46
DANİMARKA:
Yüzde 46
GÜNEY KORE:
Yüzde 46
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ:
Yüzde 45
ÇİN:
Yüzde 44
AVUSTRALYA:
Yüzde 43
YENİ ZELANDA:
Yüzde 41
BİRLEŞİK KRALLIK:
Yüzde 41
ALMANYA:
Yüzde 38
JAPONYA:
Yüzde 35
POLONYA:
Yüzde 33
KOLOMBİYA:
Yüzde 30
TÜRKİYE:
Yüzde 25
BREZİLYA:
Yüzde 21
GÜNEY AFRİKA:
Yüzde 17
MISIR:
Yüzde 17
MEKSİKA:
Yüzde 17
İRAN:
Yüzde 14
TACİKİSTAN:
Yüzde 10
VİETNAM:
Yüzde 7
HİNDİSTAN:
Yüzde 1