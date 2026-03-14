Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

Mart 14, 2026 14:42
1
Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

Boşanma oranları en yüksek olan ülkeler belli oldu. Üretimden sağlığa, mühendislikten finansa daha pek çok konuda dünya üzerindeki verileri analiz eden prestijli platform World of Statistic, bu sefer ülkelerin boşanma oranlarını açıkladı. Çalışmada en çok boşanan çiftlerin bulunduğu ülke Portekiz çıkarken Türkiye’nin boşanma oranlarındaki sıralaması da dikkat çekti…

2
Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

Boşanma oranı, ülkelerin sosyolojik ve ekonomik durumuna göre değişiklik gösteriyor. Her kıtada çiftler farklı etkenlerle boşanıyor ya da evli kalmaya devam ediyor. Bu kapsamda dünyanın boşanma oranı en düşük ülkesi yüzde 1 ile Hindistan olurken, en çok boşanmaya sahne olan ülkelerin çoğunluğu Avrupa’da yer alıyor. Bir ayağı Avrupa, diğer ayağı ise Asya’da bulunan Türkiye’deki boşanma oranları ise dikkat çekiyor…

3
Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

BOŞANMA ORANI EN YÜKSEK ÜLKELER

PORTEKİZ:

Yüzde 94

4
Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

İSPANYA:

Yüzde 85

5
Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

LÜKSEMBURG:

Yüzde 79

6
Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

RUSYA:

Yüzde 73

7
Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

UKRAYNA:

Yüzde 70

8
Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

KÜBA:

Yüzde 55

9
Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

FİNLANDİYA:

Yüzde 55

10
Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

BELÇİKA:

Yüzde 53

11
Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

FRANSA:

Yüzde 51

12
Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

İSVEÇ:

Yüzde 50

13
Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

HOLLANDA:

Yüzde 48

14
Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

KANADA:

Yüzde 47

15
Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

İTALYA:

Yüzde 46

16
Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

DANİMARKA:

Yüzde 46

17
Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

GÜNEY KORE:

Yüzde 46

18
Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ:

Yüzde 45

19
Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

ÇİN:

Yüzde 44

20
Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

AVUSTRALYA:

Yüzde 43

21
Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

YENİ ZELANDA:

Yüzde 41

22
Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

BİRLEŞİK KRALLIK:

Yüzde 41

23
Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

ALMANYA:

Yüzde 38

24
Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

JAPONYA:

Yüzde 35

25
Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

POLONYA:

Yüzde 33

26
Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

KOLOMBİYA:

Yüzde 30

27
Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

TÜRKİYE:

Yüzde 25

28
Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

BREZİLYA:

Yüzde 21

29
Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

GÜNEY AFRİKA:

Yüzde 17

30
Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

MISIR:

Yüzde 17

31
Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

MEKSİKA:

Yüzde 17

32
Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

İRAN:

Yüzde 14

33
Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

TACİKİSTAN:

Yüzde 10

34
Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

VİETNAM:

Yüzde 7

35
Boşanma oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye boşanma oranları sıralamasıyla dikkat çekti

HİNDİSTAN:

Yüzde 1

