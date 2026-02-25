Boşuna ‘Megakent’ denmiyor! İstanbul’un nüfusu birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı: İşte listenin tamamı

Kategoriler
İstanbul
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul’un nüfusu, 15 milyon 754 bin 53 kişiye ulaştı. Bu veriler ile Türkiye’nin en kalabalık şehri olan Megakentin, aynı zamanda birçok Avrupa ülkesinden daha kalabalık bir nüfusa sahip olduğu gerçeği gözler önüne serildi...
İstanbul, 15 milyonu aşan nüfusuyla birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı. Hatta öyle ki 3 İskandinav ülkesinin toplam nüfusu bile tek başına İstanbul’a yetişemiyor. İşte nüfusu İstanbul’dan daha az olan Avrupa ülkeleri...
Belçika: 11,7 Milyon
İsveç: 10,5 Milyon
Çekya: 10,5 Milyon
Yunanistan: 10,3 Milyon
Portekiz: 10,2 Milyon
Macaristan: 9,6 Milyon
Avusturya: 9,1 Milyon
İsviçre: 8,8 Milyon
Bulgaristan: 6,4 Milyon
Danimarka, Finlandiya ve Norveç (Bu üç ülkenin toplamı bile İstanbul'un nüfusuna ancak yaklaşıyor.)
Orta Doğu: Ürdün, İsrail, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri.
Afrika: Libya ve Sierra Leone.
Güney Amerika: Paraguay ve Uruguay.