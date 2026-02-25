Menü Kapat
Boşuna 'Megakent' denmiyor! İstanbul'un nüfusu birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı: İşte listenin tamamı

Şubat 25, 2026 16:50
Boşuna ‘Megakent’ denmiyor! İstanbul’un nüfusu birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı: İşte listenin tamamı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul’un nüfusu, 15 milyon 754 bin 53 kişiye ulaştı. Bu veriler ile Türkiye’nin en kalabalık şehri olan Megakentin, aynı zamanda birçok Avrupa ülkesinden daha kalabalık bir nüfusa sahip olduğu gerçeği gözler önüne serildi...

Boşuna ‘Megakent’ denmiyor! İstanbul’un nüfusu birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı: İşte listenin tamamı

İstanbul, 15 milyonu aşan nüfusuyla birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı. Hatta öyle ki 3 İskandinav ülkesinin toplam nüfusu bile tek başına İstanbul’a yetişemiyor. İşte nüfusu İstanbul’dan daha az olan Avrupa ülkeleri...

Boşuna ‘Megakent’ denmiyor! İstanbul’un nüfusu birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı: İşte listenin tamamı

NÜFUSU İSTANBUL'DAN AZ OLAN AVRUPA ÜLKELERİ

Belçika: 11,7 Milyon

Boşuna ‘Megakent’ denmiyor! İstanbul’un nüfusu birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı: İşte listenin tamamı

İsveç: 10,5 Milyon

Boşuna ‘Megakent’ denmiyor! İstanbul’un nüfusu birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı: İşte listenin tamamı

Çekya: 10,5 Milyon

Boşuna ‘Megakent’ denmiyor! İstanbul’un nüfusu birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı: İşte listenin tamamı

Yunanistan: 10,3 Milyon

Boşuna ‘Megakent’ denmiyor! İstanbul’un nüfusu birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı: İşte listenin tamamı

Portekiz: 10,2 Milyon

Boşuna ‘Megakent’ denmiyor! İstanbul’un nüfusu birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı: İşte listenin tamamı

Macaristan: 9,6 Milyon

Boşuna ‘Megakent’ denmiyor! İstanbul’un nüfusu birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı: İşte listenin tamamı

Avusturya: 9,1 Milyon

Boşuna ‘Megakent’ denmiyor! İstanbul’un nüfusu birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı: İşte listenin tamamı

İsviçre: 8,8 Milyon

Boşuna ‘Megakent’ denmiyor! İstanbul’un nüfusu birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı: İşte listenin tamamı

Bulgaristan: 6,4 Milyon

Boşuna ‘Megakent’ denmiyor! İstanbul’un nüfusu birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı: İşte listenin tamamı

Danimarka, Finlandiya ve Norveç (Bu üç ülkenin toplamı bile İstanbul'un nüfusuna ancak yaklaşıyor.)

Boşuna ‘Megakent’ denmiyor! İstanbul’un nüfusu birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı: İşte listenin tamamı

Orta Doğu: Ürdün, İsrail, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri.

Afrika: Libya ve Sierra Leone.

Güney Amerika: Paraguay ve Uruguay.

