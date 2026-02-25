Boşuna ‘Megakent’ denmiyor! İstanbul’un nüfusu birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı: İşte listenin tamamı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul’un nüfusu, 15 milyon 754 bin 53 kişiye ulaştı. Bu veriler ile Türkiye’nin en kalabalık şehri olan Megakentin, aynı zamanda birçok Avrupa ülkesinden daha kalabalık bir nüfusa sahip olduğu gerçeği gözler önüne serildi...