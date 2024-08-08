Böyle acur görülmedi: 3 yaşındaki çocuğun boyunda, tam 13 kilo!

08 Ağustos 2024 10:26 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 10:28

Tarımda kullanılan toprak da "akıllı" oldu... Verimi yüzde 138 artırdı

Tarımda kullanılan toprak da "akıllı" oldu... Verimi yüzde 138 artırdı

Manisa'da bir çiftçi tarafından yetiştirilen acur boyu ve kilosuyla görenleri hayrete düşürüyor. Recep Artuç'un Akıncılar Mahallesi'ndeki tarlasında yetiştirdiği acur, 83 santimetre boyunda ve tam 13 kilogram ağırlığında.

ZİRAİ İLAÇ KULLANMIYOR

26 yıldır tarımla uğraşan Artuç, 2 ay önce diktiği acurlardan birinin devasa büyüklüğe ulaştığını belirterek "Ürettiğim tarım ürünlerinde hiçbir şekilde zirai ilaç kullanmıyorum. Hayvan gübresi, su ve dip çapası yaparak yetiştiriyorum" dedi.

Çiftçi Artuç, dev acuru gelecek yıl tohumluk olarak kullanacağını sözlerine ekledi.