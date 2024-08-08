Böyle acur görülmedi: 3 yaşındaki çocuğun boyunda, tam 13 kilo!
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Anadolu Ajansı
08 Ağustos 2024 10:26 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 10:28
Manisa'nın Demirci ilçesinde, yetiştirilen acur boyuyla hayrete düşürüyor. 83 santimlik ve 13 kiloluk acur yaklaşık 3 yaşındaki bir çocuğun boyuna denk geliyor.
Manisa'da bir çiftçi tarafından yetiştirilen acur boyu ve kilosuyla görenleri hayrete düşürüyor. Recep Artuç'un Akıncılar Mahallesi'ndeki tarlasında yetiştirdiği acur, 83 santimetre boyunda ve tam 13 kilogram ağırlığında.
ZİRAİ İLAÇ KULLANMIYOR
26 yıldır tarımla uğraşan Artuç, 2 ay önce diktiği acurlardan birinin devasa büyüklüğe ulaştığını belirterek "Ürettiğim tarım ürünlerinde hiçbir şekilde zirai ilaç kullanmıyorum. Hayvan gübresi, su ve dip çapası yaparak yetiştiriyorum" dedi.
Çiftçi Artuç, dev acuru gelecek yıl tohumluk olarak kullanacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı