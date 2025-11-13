Böyle düğün hediyesi görülmedi! Tayland'dan getirildi, herkesi şaşkına çevirdi

Artvinli Aslıhan ve Hasan Badur çiftinin düğününde renkli ve eğlenceli anlar yaşandı. Genellikle altın ve para takılarak yapılan takı töreninde bu kez damat Hasan Badur beklenmedik bir sürprizle karşılaştı.

TAYLAND'DAN GETİRİLDİ

Özel sektörde çalışan ve tavuk-horoz beslemeyi hobi haline getiren Hasan Badur, bir süre önce çok sevdiği horozunu kaybetti. Bunu bilen arkadaşları, damada unutulmaz bir hediye vermek için Tayland'dan canlı tavuk ve horoz getirtti. Düğün salonunda damada takdim edilen canlı hayvanlar, davetliler arasında hem şaşkınlık hem de büyük bir ilgi uyandırdı. Damat Badur kendisine hediye edilen horozla dans ederken, davetliler bu anları alkışlarla karşıladı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kez izlendi. Damadın arkadaşlarının hazırladığı bu renkli sürpriz, çiftin düğününü unutulmaz kıldı.