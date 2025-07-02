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 | Özge Sönmez

Böyle hayat hikayesi duyulmadı! 58 yıl sonra kimliğine kavuştu

Sivas'ta filmlere konu olarak hayat hikayesiyle dikkat çeken Raziye Şimşek 58 yıl sonra kimliğine kavuştu. Babasından alınan DNA örneği sonucunda gerçek kimliğini alan Şimşek, "bir kimliği 58 yıllık mücadele ardından aldığım için çok ağladım" dedi.

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Böyle hayat hikayesi duyulmadı! 58 yıl sonra kimliğine kavuştu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 11:22

Sivas'ta yaşayan Raziye Şimşek, dramatik hayat hikayesiyle herkesi derinden etkilemişti. Annesinin vefatından sonra babası tarafından henüz 1 yaşındayken yurda bırakılan Şimşek, nüfusa kaydolmadan bir aileye evlatlık verildi. Raziye Şimşek'in hayatı bu olayın ardından değişti.

KENDİ ÇOCUKLARI GİBİ KAYDETTİLER

Evlat edinen aile tarafından sahte kayıtlarla öz çocuklarıymış gibi nüfusa kaydettirilen Şimşek, evlendikten sonra evlat edinen aile tarafından reddedilerek evlatlıktan düşürüldü. Evlat edinen ailenin çıkarttığı kimlik kartı numarası ve kendisinin çıkarttığı kimlik kartı numarası bulunan Şimşek, bu nedenle devlet kurumlarına gittiğinde birçok sorunla karşılaşıyordu.

Böyle hayat hikayesi duyulmadı! 58 yıl sonra kimliğine kavuştu

58 YIL SONRA KİMLİĞİNE KAVUŞTU

Yaklaşık 3 yıl boyunca gerçek kimliği için girişimlerde bulunan Raziye Şimşek, Biyolojik babasının mezarından alınan DNA örneği sonucu gerçek kimliğine kavuştu. 58 yıl sonra kimliğine kavuşmanın sevincini yaşayan Raziye Şimşek, "Herkesin cebinde olan bir kimliği 58 yıllık mücadele ardından aldığım için çok ağladım" dedi.

Böyle hayat hikayesi duyulmadı! 58 yıl sonra kimliğine kavuştu

"KİMLİĞİMİ ALINCA AĞLADIM"

Kimliğini 58 yıllık mücadele ardından aldığı için gözyaşlarına hâkim olamadığını söyleyen Şimşek, "E-Devlet'e girdiğim zaman alt ve üst soy görünmüyordu. Kanuni haklarım da yoktu. Ne bu tarafta ne de o tarafta yoktur. Bir şey ortada dönüyordu. Hiçbir suçum olmamasına rağmen kanuni haklarım olmadığı için suçluda çıkabilirdim. Sahte kimlikten suçlu çıkabilirdim. 58 yıl sonra 3,5 yıl mücadele ardından kimliğime kavuştum. Ailem ve eşim hem maddi hem de manevi yönden bana çok destek oldular. Artık son demlerdeydik, dava kapanacaktı. Adliye çalışanlarına ve hâkime de çok teşekkür ediyorum. Son olarak DNA testine başvurduk. Sonucunda da kimliğimi alabildim. Kimliğimi aldığımda geçmişimi yaşadım. Manevi babama teşekkür ediyorum. Aslında benim babam oydu. Ama kimlikte de olsa mecbur biyolojik olanı yazdırmalıydım. Herkesin cebinde olan bir kimliği 58 yıllık mücadele ardından aldığım için çok ağladım" dedi.

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ETİKETLER
#evlat edinme
#dna testi
#Kimlik Sorunu
#Doğuştan Gelen Problemler
#Adli Durumlar
#Yaşam
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