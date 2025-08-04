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 | Baran Aksoy

Böyle hırsızlık görülmedi! Kamyonu çaldı, malzemeleri satınca geri getirdi

Samsun'da cezaevinden izinli çıkıp park halindeki montaj kamyonunu çalan 18 yaşındaki genç, aracın üzerindeki 100 bin TL'lik malzemeleri hurdacıya 2 bin TL'ye sattıktan sonra aracı çaldığı yere geri bıraktı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 16:33

'da ilçesinde ilginç bir meydana geldi. Taner M., park halindeki Ufuk U.’ya ait montaj kamyonunu çaldı. Kamyonun üzerindeki yaklaşık 100 bin TL değerinde, 1,5 metre uzunluğunda 15 demir parça ve 5 yer matkabını hurdacıya götürerek 2 bin TL’ye sattı.

Böyle hırsızlık görülmedi! Kamyonu çaldı, malzemeleri satınca geri getirdi

KISA SÜREDE YAKALANDI

Ardından kamyonu çaldığı yere geri park etti. Araç sahibinin durumu fark etmesi üzerine polise ihbarda bulunuldu. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu Taner M.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Böyle hırsızlık görülmedi! Kamyonu çaldı, malzemeleri satınca geri getirdi

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen genç, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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ETİKETLER
#hırsızlık
#ceza
#samsun
#tekkeköy
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#Kamyon Hırsızlığı
#Yaşam
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