Böyle kız isteme görülmedi! Havai fişek merakı ortalığı karıştırdı

Ankara’da kız istemeye giden damat konvoyunda faciadan dönüldü. Ateşlenen havai fişekler konvoyun üzerine düşerken olayda kimsenin yaralanmaması büyük teselli oldu.

Ankara’nın Altındağ ilçesi Karapürçek Başak Mahallesi'nde akşam saatlerindemehteran ve meşalelerle kız istemeye giden damat ve damat yakınlarından oluşan konvoy, kız evine yaklaşınca ateşlenen havai fişekler, sağ ve sola savrularak konvoyun üzerine düştü.

Konvoyun üzerine düşen havai fişekler paniğe sebep oldu. Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından kız isteme töreni gecikmeli olarak gerçekleştirildi.