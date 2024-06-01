Böyle koleksiyon görülmedi! 9 yılda biriktirdi Osmanlı döneminden kalma bile var

01 Haziran 2024 11:14 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 11:20

Kocaeli'de yaşayan 45 yaşındaki Serdar Bayır, 2015'de pul biriktirmeye başladı. Hem Türkiye'den hem de yurt dışından kendi imkanlarıyla pullar temin eden Bayır, yıllar içinde koleksiyonunu genişletti. Değerli koleksiyonunu evinde muhafaza eden Bayır, 2020'de geçirdiği rahatsızlık sebebiyle emekli olduktan sonra iş yeri açmaya karar verdi.

Bu süre zarfında ticarete adım atan Bayır, binlerce pulundan bazılarını satmaya karar verdi. Evinde sakladığı pulları mütevazi dükkanına getiren Serdar Bayır, internet üzerinden yurt içi ve yurt dışına satış yapmaya başladı.



Bayır, temin ettiği bazı pulları kendi özel koleksiyonu için ayırıyor, bazılarının ise satışını yaparak geçimini sağlıyor. Bayır'ın koleksiyonunda 1863'te Osmanlı döneminde tedavüle sunulan ilk pullar, dünyada çıkarılan ilk sekizgen pul "Teselya" ve American Bank Note Company tarafından 1893'de basılan pullar gibi önemli ürünler bulunuyor.

"DÜNYA ÇAPINDA SATIŞLAR YAPIYORUM"

Memur olarak çalıştığı dönemlerde bir koleksiyoner ile tanıştığını anlatan Serdar Bayır, "Kendisi vefat etti. O abimizin vesilesiyle koleksiyonerliğe başlamıştım.

Zaten çocukluktan itibaren geçmişe, tarihe, koleksiyona merakım vardı. Pandemi döneminde geçirdiğim rahatsızlık sebebiyle erken emekli oldum. Erken emekli olunca da 'Ne iş yapabilirim?' diye düşünürken pul koleksiyonumu geliştirdim. Kendime ofis açtım. İnternet üzerinde dünya çapında satışlar yapıyorum. Pul satarak kendimi geçindiriyorum" dedi.

"PULDAN NASIL PARA KAZANIRSIN?"

Serdar Bayır, bazı insanların zaman zaman kendisini yadırgadığını belirterek, "İnsanlar algılayamıyor. 'Puldan nasıl para kazanırsın?' diyorlar. Dürüstçe ticaret yaptıkça Türkiye'de her işte para kazanılacağına eminim. Gayet de memnunum. Beni geçindirecek düzeyde kazanç elde ediyorum" diye konuştu.

"ŞU AN 200 BİN PULUM VAR"



Kocaeli'de kendisinden başka pul satışı yapan kişinin olmadığını söyleyen Bayır, "Kocaeli'de tekim. Antikacı arkadaşlar var. Onların da belirli çapta koleksiyonları var ama profesyonel anlamda ben yapıyorum. Şuan 200 bin pulum var. 15 yıldır biriktiriyorum. Daha önce satışım yoktu. Alıyordum ve evde çekyat altı, dolap üstü gibi yerlere koyuyordum. Bir yerden sonra eve sığmamaya başladı ve ticarete döktüm" ifadelerini kullandı.