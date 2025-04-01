Böyle vahşet görülmedi! İki kişiyi tekel bayisinde öldüresiye dövdüler: Görüntüler kan dondurdu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bayramın ilk gününde yaşanan dehşete düşüren kavganın görüntüleri ortaya çıktı. iki kişinin öfkeli bir grup tarafından dakikalarca darp edildiği görüntüler izleyenleri şoke etti. Tekel bayiinde çalışan emekli polisin havaya ateş etmesine rağmen durmayan saldırganların o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Adapazarı'nda bayramın ilk gününde bir tekel bayiinde yaşanan kavganın görüntüleri dehşete düşürdü. Bir grup gencin bayiinin önünde tartıştığını gören tekel bayii çalışan emekli polis uyarıda bulundu. Bu sırada kavgayı bırakan gençler, kendilerini uyaran tekel bayinin sahibi S.K. ve çalışanı M.D.'ye yöneldi.

İKİ KİŞİYİ DAKİKALARCA DÖVDÜLER

Kısa sürede büyüyen olay esnasında ortalık adeta savaş alanına döndü. Öfkeli grup, iki kişiyi dükkanın içinde ve dışında öldüresiye darbetti. Tekel bayide bulunan ve ellerine geçen malzemeleri dükkan sahibi ile yanında çalışan emekli polise savuran gençlerin öfkesi bir an olsun dinmedi, kanlar içerisinde yerde kalan iki kişiye saldırmaya devam ettiler. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Olayın büyüklüğünü ise bayide bulunan güvenlik kameraları ortaya çıkardı. Görüntülerde, gençlerin kendi arasındaki tartışmayı bırakıp, uyarıda bulunan emekli polis memuruna yöneldikleri ve daha sonrasında ortalığın adeta savaş alanına döndüğü anlar yer aldı. Görüntülerin devamında öfkeli grubun tekme, tokat ve dükkan içerisindeki malzemeler ile iki kişiyi öldüresiye darbettiği anlar görüldü. Kanlar içerisinde kalan emekli polisin kurtulmak için silahı ile ateş açtığı esnada bir kişinin üzerine atladığı da görüldü. Polis ekipleri olayı biber gazı sıkarak güçlükle ayırdı.

EMEKLİ POLİSİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Darbedilen emekli polis memurunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayın ardından gözaltına alınanların sayısı 15'e yükseldi. Gözaltına alınan şahısların birçoğunun ise yaşının 18'den küçük olduğu da öğrenildi.