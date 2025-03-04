Böylesi daha önce görülmedi! Otobüsteki yolcu hayatını değiştirdi! Bir selamla gelen 300 milyonluk servet

Muğla'da yaşayan Cihan Yıldırım, 6 yıl önce otobüs şoförlüğü yaparken bir yolcunun 'babana selam söyle' sözleriyle 300 milyon lira serveti olan işadamı Orhan Karaca'nın öz babası olduğunu öğrendi. Açtığı babalık davasını 6 yıl sonra kazanan Cihan Yıldırım "Bu davadan vazgeçmem için bana ev ve araba teklif ettiler. Ben istemedim. Çünkü amacım para değildi. Amacım 'Karaca' soyadını almaktı." dedi.

Türk filmlerini aratmayan olay Muğla'da yaşadı. 2019 yılında belediye otobüs şoförlüğü yapan Cihan Yıldırım'ın hayatını bir yolcunun "Babana selam söyle" sözüyle değişti. DNA testiyle biyolojik babasının odun ve kömür ticareti yapan iş insanı Orhan Karaca olduğunu öğrenen Cihan Yıldırım açtığı babalık davasını kazandı. Hem Karaca soyadını aldı hem de 300 milyon liralık servete ortak oldu.

"SEN KÖMÜRCÜ ORHAN'IN OĞLU DEĞİL MİSİN"

Evli ve 1 çocuk babası Cihan Yıldırım, 2019'da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak çalışırken, bir yolcu kendisine yaklaşıp, "Babana selam söyle. Sen Kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin; şu 1000 lirayı al da babana ver. Ona, aldığımız kömür nedeniyle borcumuz var" dedi. Bir süre şaşkınlık yaşayan Cihan Yıldırım, otobüsü durdurup, kendisine parayı verdikten sonra inen yolcunun peşinden koştu. Adama "Benim babamın adı Yaşar, ben 6 yaşındayken kazada öldü. Beni biriyle karıştırdınız galiba" dediyse de kabul ettiremedi. Parayı veren kişi ısrarla "Sen kömürcü Orhan'ın oğlusun" diyerek, uzaklaştı.

ANNESİ GÖZYAŞLARIYLA İTİRAF ETTİ

Büyük bir şok geçiren Cihan, mesai bitiminde eve gidip, yaşadıklarını annesi Suzan Yıldırım'a anlattı. Suzan Yıldırım akrabaların huzurunda gözyaşlarıyla gerçeği itiraf etti. Cihan, 6 yaşında iken trafik kazasında ölen babası Yaşar'ı gerçek babası olarak biliyordu. Her yıl bayramlarda mezarını ziyaret ettiği kişinin, gerçek babası olmadığını öğrendi. 1987'de adliyede çalışan Suzan Yıldırım'ın evliyken iş insanı Orhan Karaca ile yasak aşk yaşadığı ve bu ilişkiden Cihan'ın dünyaya geldiği ve resmi nikahlı eşi Yaşar Yıldırım'ın nüfusuna kaydettirdiği ortaya çıktı. Bu olayın ardından büyük bir şok ve travma yaşayan Cihan belediye otobüs şoförlüğünden ayrıldı.

YARGITAY ONADI

Cihan Yıldırım, babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü Avukat Varol Turbay aracılığıyla odun ve kömür ticareti yapan işadamı Orhan Karaca'ya (63) dava açtı. Mahkeme kararıyla 6 yaşındayken trafik kazasında ölen kütük babası Yaşar Yıldırım'ın mezarı açıldı. Alınan kemik örneği incelemesi sonucunda Cihan'ın babasının Yaşar Yıldırım olmadığı anlaşıldı. Yapılan DNA incelemesi sonucu Orhan Karaca'nın yüzde 99.9 biyolojik babası olduğu belirlendi.

Karşı tarafın itirazı sonucu dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi'nin kararını onadı. Yargıtay kararında, Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi'nce verilen kararın onandığı, temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı vurgulandı.

36 YIL SONRA SOYADI KARACA OLARAK DEĞİŞTİ

Cihan Yıldırım, böylece 2 çocuk babası Orhan Karaca'nın nüfusuna kaydedildi. Cihan, Orhan Karaca'nın 3. çocuğu olarak kayıtlara geçti. 36 yıl sonra soyadı Karaca olarak değişen Cihan, babasının gayrimenkullerle birlikte toplam 300 milyon lirayı bulan servetine de iki kardeşiyle beraber ortak oldu. Ayrıca babalığın benimsenmemesi nedeniyle açtığı 350 bin liralık tazminat davasını kazandı. Cihan, para eline geçer geçmez tüm tutarı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağını açıklamıştı.

"VAZGEÇMEM İÇİN EV, ARABA TEKLİF ETTİLER"

Şu an tır şoförlüğü yapan Cihan, "İlk işim yeni kimlik için başvurmak oldu. Soyadım artık Karaca. En yakın zamanda yeni soyadımın yazılı olduğu kimliğe kavuşmayı bekliyorum. Yıllarca babasız büyüdüm. Bu dava ve Karaca soyadını almak benim gurur meselesiydi. Bu davayı kazandık onlar kaybetti. 6 yıllık mücadele sonunda Karaca soyadını aldım. Tabi benimle birlikte eşim ve kızımın da soyadı değişecek. Bu davadan vazgeçmem için bana ev ve araba teklif ettiler. Ben istemedim. Çünkü amacım para değildi. Amacım 'Karaca' soyadını almaktı. Para olsaydı zaten teklifi kabul ederdim" diye konuştu. Cihan Karaca, "Babalık davası açtığımda DNA testi yapıldı. O süreçte Yaşar Yıldırım gerçek babam çıkmadığı için ben 6 yıl boyunca annemin kızlık soyadı olan Altın'ı kullandım. Şimdi ise tam anlamıyla gerçek soyadım olan Karaca'ya kavuşacağım" dedi. Avukat Varol Turbay ise, "Yargıtay kararıyla babalık davası tam anlamıyla kesinleşti. Bu emsal bir karar. Cihan'ın soyadı artık Karaca, yeni kimliği yakın zamanda gelecek" dedi.