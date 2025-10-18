Menü Kapat
Hava Durumu
18°
Böylesi görülmedi! Uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki

Çanakkale'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Zehir tacirinin uyuşturucuları sakladığı yer görenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.10.2025
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
18.10.2025
saat ikonu 14:31

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda; İran ülkesinden havayolu vasıtasıyla Türkiye'ye giriş yapan M.R. isimli İran uyruklu şahıs sonrasında otobüs kullanarak Çanakkale'ye geldi. M.R. isimli İran uyruklu şüpheli ile Çanakkale'de irtibatlı olduğu ve uyuşturucu maddeyi getirdiği tespit edilen A.D. isimli şüpheli yapılan operasyon ile yakalandı.

Böylesi görülmedi! Uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki

TOMOGRAFİ GÖRÜNTÜLERİ ŞOKE ETTİ

Uluslararası uyuşturucu madde ticareti şüphesi ile İran uyruklu şüpheli yapılan iç beden muayenesinde tomografi görüntülerinde 5 parça yabancı cisim olduğu tespit edildi. Bahse konu yabancı maddelerin kapsül şeklinde paketlenmiş toplamda 5 parça halinde 173,15 gram maddesi olduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelinin yapılan üst aramasında ise 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Böylesi görülmedi! Uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

A.D. ve M.R. isimli İran uyruklu şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçlarından işlem yapıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.D. ve M.R. isimli İran uyruklu şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

