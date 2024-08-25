Boyu tam 52 cm! Ata tohumlarıyla yetiştirilen patlıcan görenleri hayrete düşürüyor

25 Ağustos 2024 10:39 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 10:39

Tarlada işçiydi, kendi işinin patronu oldu: Masrafı 300 bin TL, kazancı 750 bin TL

Tarlada işçiydi, kendi işinin patronu oldu: Masrafı 300 bin TL, kazancı 750 bin TL

Antalya’da çiftçilik yapıp sebze işleriyle uğraşan bir vatandaşın yetiştirdiği ürün tüm köylüyü şaşırttı. İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki çiftçi Şendur Özdoğru yazın burada ürün yetiştirdiğini, kışın ise Manavgat ilçesinde çalıştığını söyledi.

Doğup büyüdüğü toprakta bu yıl atalarından kalan patlıcan tohumlarını fide haline getirdiğini belirten Özdoğru, ''150 metrekarelik alanda patlıcan fidelerine tamamen hayvan gübresi verdi. Fenni gübre ve ilaç kullanmadığını söyleyen Özdoğru, Organik olarak yetiştirdim. Her fidan bol miktarda patlıcan vermeye başladı ve şu anda patlıcanlarımın boyu 52 santimetreye kadar çıktı. Patlıcanları toplamasam daha da büyüyecek ve 60 santimetreye kadar çıkacak. Patlıcanın fidanlarının boyu ise benim boyumu bile geçti. 2 metreye kadar kadar ulaştı'' dedi.

PATLICANIN TOHUMLARINI KÖYLÜYE DAĞITACAK

Patlıcanların tamamen organik olduğunu anlatan Özdoğru, ''Bu atalarımızın yetiştirmiş olduğu tohumların patlıcanları. Şu anda gelecek yıllarda yeniden yetiştirmek için bol miktarda tohumluk patlıcan bırakıyorum. Gelecek yıllarda köylülerimize tohumlarını vereceğim. Köylülerimiz de benden tohum istiyorlar. Onlara tohumu dağıtacağım. Köylülerim de sebeplensin. Gelecek yıl da bol miktarda patlıcan yetiştireceğim. Satış problemim ise bulunmamaktadır. Köylüler ben olmasam bile patlıcanı bahçeden toplayıp parasını bırakıp gidiyorlar'' diye konuştu.

GÖRDÜĞÜNDE İNANAMADI

Patlıcanların bu şekilde büyüdüğüne inanamadığını söyleyen Özdoğru, ''Bu patlıcanın böyle olduğuna ben dahi inanamadım. Böyle olacağını hiç tahmin etmiyordum. Havalar soğuyuncaya kadar patlıcan verimi devam eder. Hastalık olmazsa kışın ortalarına kadar gider. Haftalık olarak patlıcanı topluyorum. Patlıcan önce siyahlaşıyor. Büyüdükçe gri renk alıyor. Bir taraftan çiçek açarken bir taraftan da bol miktarda patlıcanlar büyüyor. Normal hale gelen patlıcanlar bir haftada 40 santimetreyi buluyor. Bol su verilirse 50 santimetreyi geçer'' şeklinde konuştu.