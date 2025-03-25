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 | Murat Makas

Bu bakkalda para yerine dua istiyorlar!

Sivas’ın Selçuklu Mahallesi’nde hayırseverlerin ‘gönül köprüsü’ diyerek kurduğu bakkal vatandaşların ihtiyacını karşılıyor. Her şeyin ücretsiz alındığı bakkalda dua edilmesi yüzleri güldürüyor.

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Bu bakkalda para yerine dua istiyorlar!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 13:34
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 13:34

Sivas’ın Selçuklu Mahallesi’nde bulunan hayırseverlerin kurduğu bir bakkal Ramazan ayında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Akşemsettin Camii müştemilatında 3 yıl önce kurulan bakkal ilk etapta 10 ihtiyaç sahibine ulaştı.

800 KİŞİ İHTİYACINI KARŞILIYOR

Bugün itibarıyla yaklaşık 800 kişi, temel gıda ve hijyen malzemelerini bu hayır bakkalından ücretsiz olarak temin edebiliyor. Bakkalın rafları ise temel gıda ürünlerinden hijyen malzemelerine kadar birçok ürün ile dolu. İhtiyaç sahipleri, herhangi bir ücret ödemeden bu ürünlerden alarak, temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.

"GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURUYORUZ"

Cami Derneği Başkanı Mahmut Uçtu, bu bakkalda paranın değil duanın geçtiğini ifade ederek, "Ben bu hayır bakkalı uygulamasına pandemi ile başladım. Pandemi zamanında bazı işsiz kalan insanları görünce etkilendim ve aklıma böyle bir fikir geldi. İnsanlara nasıl yardımcı olabilirim düşüncesi ile bu uygulamaya başladım. İlk etapta yağ ve un gibi en önemli gıdalar ile bakkalımızı açtık. Verenler ile alanları burada buluşturmaya çalışarak bir gönül köprüsü kurmaya çalışıyoruz. Şu andaki taleplerimiz gayet güzel seviyede ve Ramazan ayı dolayısıyla daha yoğun oluyoruz. Kriterlerimiz arasında kişinin evi kiraysa, asgari ücret alıyorsa ve okuyan çocuğu varsa yardımlarımızı bunlara göre yapıyoruz. Biz burada kimseyi birbirinden ayırt etmeden, hangi mahalleden geldiğine bakmadan gelen insanlara yardımda bulunduk. Bu bakkalda para değil dua geçiyor. Pazartesi ve Salı günlerinde yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Günlük yaklaşık 80 kişiye yakın kişiye giriyor. Bu sayı kayıtlarımızda geçen sene 700 kişiydi. Bu sene de yaklaşık 700 kişiye yaklaştık. İhtiyaç sahipleri gıdaları verdiğimiz zaman hemen dua etmeye başlıyorlar. Biz de bu anlara şahit oluyoruz" diye konuştu.

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