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 | Murat Makas

Bu bayram da gelenek bozulmadı! Namaza gelmeyenleri böyle buz gibi suya atıyorlar

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Munduşlar köyünde yarım asırdır süren bayram geleneği bu sene de devam etti. ''Oluğa atma'' ismi verilen geleneğe göre bayram namazına gelmeyen köylüler evlerinden alınıp buz gibi suya yatırılıyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 09:16

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ilginç bayram geleneğini halk devam ettiriyor. Munduşlar köyünde yaklaşık yarım asırdır sürdürülen "oluğa atma" geleneği bu bayramda da sürdü. Geleneğe göre bayram namazına gelmeyen köy sakinleri tespit edilerek evlerinden alınıyor ve içi buz gibi suyla dolu oluğa yatırılıyor.

BU BAYRAM DA GELENEK BOZULMADI

Sabah saat 06.00'da kılınan bayram namazına katılmayan Eren Özpolat, köydeki gençler tarafından fark edildi. Namazın ardından Özpolat’ın evine giden köy halkı, gencin hala uyuduğunu öğrendi. Eve giren gençler, Eren Özpolat’ı yatağından kaldırarak buz gibi suyla dolu oluğa yatırdı. Köyde gelenek haline gelen bu eğlenceli uygulama, bayram sabahına neşe kattı.

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"UYKUSUNU ÇEŞMEDE AÇTIK"

Yarım asırdır geleneğin devam ettiğini belirten Munduşlar Köyü Muhtarı Hakkı Yiğit, "Son iki bayramdır öyle kalabalık oluyor ki camide adım atacak yer kalmıyor. Dışarıdan misafirler de gelmeye başladı. Oluğa atmanın faydası olmaz olur mu? Gençler kimlerin geldiğini dikkatle takip ediyor. Bayram yılda sadece iki kez oluyor. Diğer vakitlere gelmiyorsunuz ama bari bayram namazına kalkıp gelin. Eren'in babasının da namaza gelmediğini fark ettik. Eve geldik, babası işteymiş, oğlu gelmemiş. Uykusunu çeşmede açtık" dedi.

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