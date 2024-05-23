Bu bebeği gören gözlerine inanamıyor: Tosun gibi maşallah

23 May 2024 12:16 - Güncelleme : 23 May 2024 12:19

Şoke eden görüntüler! Kargo paketlerini böyle fırlattılar!

Şoke eden görüntüler! Kargo paketlerini böyle fırlattılar!

Suriye’den Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine gelen Ahmet ve Safa Derviş çifti, Adnan Menderes Mahallesi'ne yerleşti. Burada ikiz kız çocuk sahibi olan çiftin, 2023 yılı Temmuz ayında yeni bir kız çocukları dünyaya geldi.Normal kiloda dünyaya gelen bebeğe Gülistan ismi konuldu.

11 AYDA 20 KİLOYU GEÇTİ

Doğduktan 2 ay sonra kilo almaya başlayan Gülistan bebek, 11 ayın sonunda 20 kiloyu geçti. Doktora götürülen Gülistan bebeğe, hormon bozukluğu teşhisi konuldu. İlçedeki marketin manav reyonunda çalışarak para kazanmaya çalışan baba Ahmet Derviş, çocuğunu tedavi için her ay Mardin’deki bir hastaneye götürüyor.

"İLAÇ KULLANDIK AMA FAYDA ETMEDİ"

Gün boyunca çocuğuyla ilgilenerek kucağında taşıyan anne Safa Derviş ise doğumdan 2 ay sonra bebeğin kilo almaya başladığını belirterek, “Doğumu Urfa’da oldu. Eve geldikten 2 ay sonra normal bebeklerden daha fazla kilo almaya başladı. İlaç da kullandık ama fayda etmedi.” dedi.