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 | Özge Sönmez

'Bu çocuk bizi öldürecek' dedi, 1 saat sonra öldü! Son mesajı dehşete düşürdü

Antalya'nın Kemer ilçesinde uyuşturucu madde kullanan oğlunun çığlıklarına koşan anne Aygün Aktürk, düşme sesinin ardından yerde hareketsiz bulundu. Yaşlı kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, eşine attığı son mesaj dehşete düşürdü. Aktürk'ün eşine "bu çocuk bizi öldürecek" sözlerinden bir saat sonra öldüğü olay kan dondurdu.

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'Bu çocuk bizi öldürecek' dedi, 1 saat sonra öldü! Son mesajı dehşete düşürdü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 11:54

Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşanan olay kan dondurdu. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen M.A.A. gece saatlerinde ailesinin evine geldi. Odasına çıkan 31 yaşındaki genç, aniden çığlıklar atmaya başladı. Oğlunun yanına çıkan 60 yaşındaki Aygün Aktürk, torununa "Su getir" diye bağırdı. Torunu su getirirken düşme sesi duydu. Odaya girdiğinde babaannesinin yerde hareketsiz yattığını fark etti. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamazken, eşine yolladığı son mesajlar kan dondurdu.

'Bu çocuk bizi öldürecek' dedi, 1 saat sonra öldü! Son mesajı dehşete düşürdü

OĞLU TUTUKLANDI

Jandarma tarafından gözaltına alınan M.A.A. ise aynı gün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "Taksirle ölüme sebebiyet" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Genç adamın olay sırasında kendisinde olmadığını söylediği ileri sürüldü.

'Bu çocuk bizi öldürecek' dedi, 1 saat sonra öldü! Son mesajı dehşete düşürdü

NEFES ALIYORDU AMA HAREKETSİZDİ

Alt kattan su alıp döndüğünde babaannesini yerde hareketsiz yatar vaziyette bulduğunu ifade eden torun, "Babaannemin gözleri açıktı, nefes alıyordu ama kımıldayamıyordu. Tahmin ediyorum yerde çırpınan M.A.A.'nın eli bacağına çarpınca düştü, kavasını duvara vurdu" şeklinde konuştu.

"YAKALANANLARI İÇİCİ DİYE SERBEST BIRAKMASINLAR"

Olay sırasında iş seyahati sebebiyle il dışında bulunan Zeki Aktürk, yaptığı kısa açıklamada, yaşadıkları facianın bir örnek teşkil ettiğini belirterek "Lütfen yetkililer uyuşturucu kullanan çocukları yakaladıklarında kullanıcı diye kesinlikle bırakmasınlar. Size bir örnek, oğlum annesinin ölümüne sebep oldu. Kendisi de şu anda cezaevinde. Unutulacak bir şey değil" diye konuştu.

'Bu çocuk bizi öldürecek' dedi, 1 saat sonra öldü! Son mesajı dehşete düşürdü

SON MESAJI HERKESİ KAHRETTİ

Aygün Aktürk'ün eşi Zeki Aktürk'le olay gecesi ölümünden kısa süre önce yaptığı görüşmedeki sesli mesajı da ortaya çıktı. Görüşmede Aygün Aktürk eşine, "Bu ne bilgisayar koydu, ne telefon koydu, ne bisiklet koydu. Geçen senden para isteyince bağıra bağıra bana yol parası ver dedi ya, ben vermedim. Tuvalette diyormuş ki, hepsini öldüreceğim. Bizim sonumuz ölüm. Bizi bununla baş başa bırakıp sen seyahate falan gidemezsin. Konuşmayla bir şey olmaz bu. İçmeyince bunun gözleri dönüyor. O gün gözleri döndü evi terk etti. Ne yaptı? Bir buçuk milyarı bir günde yedi geldi. Yok bir buçuk milyarı yemiş gelmişsin, yok bisikleti satmışsın, yok telefonunu satmışsın bunlar kulağına girmiyor. Dünyayı söyle bağır, kendini parala anladın mı, bu ilerlemiş iyice ilerlemiş. Bu en sonunda bizi öldürecek para bulamayınca" dediği öğrenildi.
Aygün Aktürk'ün cenazesi, Kemer'de kılınan cenaze namazından sonra uçakla İstanbul'a götürülerek Ümraniye Çavuşbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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