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 | Berkay Alptekin

Bu dondurmanın kilosu bin lira! Sıcak havada yok satıyor

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana mevsim normallerinin üzerinde bir sıcakla savaşıyor. Sıcaklıkların bu kadar yükselmesi dondurmacıları inovasyona itiyor. Kentte uzun yıllardır faaliyet gösteren bir tatlıcı kendine özgü hazırladı fıstık ezmeli çikolata dondurmayı kilosu bin liraya satıyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 11:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Kent genelinde öğle saatlerinde gölgede sıcaklıklar 35-40 dereceleri bulurken güneş altındaki termometreler 40 dereceyi aşıyor.

Bu dondurmanın kilosu bin lira! Sıcak havada yok satıyor

SICAKLAR İNOVASYONU BERABERİNDE GETİRDİ

Kentte uzun yıllardır faaliyet gösteren tatlıcı Zeynep Geyik ise sıcak havalara özel Kahramanmaraş dondurmasını fıstık ezmesine sarıp sos ile hazırladı.

Kilogramı bin liradan satılan fıstık ezmeli, çikolatalı Adana sıcaklarında adeta yok satmaya başladı.

Bu dondurmanın kilosu bin lira! Sıcak havada yok satıyor

"UMDUĞUMUZDAN GÜZEL GİDİYOR"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Zeynep Geyik, "Adana sıcaklarından dolayı insanlar soğuk, serinletici tatlılara yöneliyor. Bizde bunun için fıstık ezmeli, çikolata kaplı dondurma yaptık. Biz bu ürünü çıkarttığımızdan bu yana her gelen müşterimiz beğeniyor. Satışlarımız umduğumuzdan güzel gidiyor. Havaların ısınmasıyla birlikte satışlar canlandı" ifadelerini kullandı.

Bu dondurmanın kilosu bin lira! Sıcak havada yok satıyor

"İNSANLARIN HOŞUNA GİDİYOR"

Porsiyonu 195 liradan satılan dondurmanın kilogramının bin lira olduğuna değinen Geyik, "İnsanlar bu dondurmayı kilo olarak da istiyor, adet olarak da alıyor. Bazı öğretmenler, sınavı güzel geçen öğrencilere dağıtmak için bu üründen 15-20 tane alıyor. Satışlar çok güzel. Hem fıstık ezmeli hem de çikolatalı olduğu için bu dondurma insanların hoşuna gidiyor" ifadelerine yer verdi.

Bu dondurmanın kilosu bin lira! Sıcak havada yok satıyor
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#adana
#sıcak hava
#dondurma
#tatlı
#çikolata
#Fıstık
#Yaşam
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