Bu hafta sonu sınav var mı? 11-12 Nisan sınav takvimi

11-12 Nisan hafta sonuna ilişkin sınav takvimi netleşti. Yılın özellikle ilkbahar döneminde ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çok sayıda önemli sınav uygulanıyor.

Eğitim ve kariyer sürecinde kritik birer aşama niteliği taşıyan hafta sonu sınavları, bu hafta da farklı alanlarda binlerce adayı sınav maratonuna sokacak. Bu hafta sonu sınav düzenlenecek mi?

HAFTA SONU SINAV TAKVİMİ 11-12 NİSAN 2026

11-12 Nisan 2026 hafta sonunda yapılacak sınavlar, adayların eğitim ve mesleki geleceklerini doğrudan etkileyecek önemli oturumlardan oluşuyor.

12 Nisan Pazar günü ÖSYM tarafından 2026-TR-YÖS/1 (Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı) uygulanacak.

Yurt dışından Türkiye’deki üniversitelere yerleşmeyi hedefleyen binlerce adayın katılım sağlayacağı bu sınav, pazar sabahı geniş katılımla gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL SINAVI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan duyuruya göre, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen adayların katılacağı ve sonuçlarını bu kurumlara başvuru sürecinde kullanabileceği TR-YÖS, 12 Nisan Pazar günü Türkiye’de 15 ilde, yurt dışında ise 26 ülkede toplam 50 sınav merkezinde uygulanacak. Sınav organizasyonu kapsamında 60 bina ve 447 salon tahsis edildi. Türkiye’nin uluslararası öğrenci politikası bakımından önem arz eden sınav; Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere altı farklı dilde gerçekleştirilecek. Soru kitapçığında sorular Türkçe hazırlanacak; Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde ise ilgili soruların çevirileri bulunacak. TR-YÖS, Türkiye saatiyle 11.15’te başlayacak. Sınav kapsamında adaylara Sayısal Yetenek Testi ve Temel Matematik Testi yöneltilecek. Sayısal Yetenek Testi’nde 40, Temel Matematik Testi’nde 40 soru yer alacak ve adaylara toplam 100 dakika yanıt süresi tanınacak.