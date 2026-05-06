Bu hafta sonu sınav var mı 9-10 Mayıs ÖSYM AÖF hangi sınavlar var?

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte bazı sorular gündeme taşındı. Bunlardan biri de hafta sonu hangi sınavın yapılacağı oldu. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek sınav programı netlik kazandı. 9-10 Mayıs 2026 sınav takvimi, bu hafta sonu sınavlara katılacak adaylar tarafından inceleniyor. Adayların sınav binalarına giriş saatlerindeki 15 dakikalık kurala ve yanlarında bulundurmaları gereken resmi evraklara dikkat etmeleri kritik önem taşırken, her sınavın kendine özgü uygulama kuralları ve oturum süreleri yer alıyor.

ALES 1 SINAVI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

ALES 1 sınavı için hazırlık süreci başladı. Akademik kariyer hedefleyen adayların katılım göstereceği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Mayıs ayı içinde uygulanacak. Sayısal ve sözel testlerin yer aldığı sınavda yanıt süresi olarak 150 dakika (2,5 saat) verilecek. Sınav sonuçları ise açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. 2026 yılının ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) için belirlenen takvim şu şekildedir:

Sınav Tarihi: 10 Mayıs 2026 Pazar.

Sınav Başlangıç Saati: 10.15.

Sınav Bitişi: 12.45.

Önemli Hatırlatma: Sınav binasına girişler saat 10.00 itibarıyla sona erecektir. Bu saatten sonra gelen adaylar, herhangi bir nedenle olursa olsun binalara kabul edilmeyecek.

AÖF FİNAL SAAT KAÇTA?

AÖF Bahar Dönemi dönem sonu sınavı bu hafta sonu 09-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sabah oturumları saat 09:30’da, öğleden sonraki oturumlar ise saat 14:00’te başlayacak. Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 eğitim yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavı giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar sınav giriş yerlerine "aosogrenci.anadolu.edu.tr" adresi üzerinden erişim sağlayabilecek. Yaz Okulu Sınavı ise 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.