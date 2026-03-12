AÖL 2. dönem sınav giriş yerleri sorgulama! AÖL sınavı saat kaçta başlayacak?

AÖL 2. dönem sınavları için beklenen tarih netleşti. Adaylar sınava, fotoğraflı sınav giriş belgesi ile üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan geçerli kimlik belgelerinden biriyle (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlilik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) katılabilecek.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar 09 Mart 2026 tarihinden itibaren öğrenci ya da T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle; Açık Öğretim Ortaokuluna kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrenciler ise https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini temin edebilecek.

AÖL 2. DÖNEM SINAV SAAT KAÇTA?

Açık lise sınavları Mart ayı içerisinde tamamlanacak. Üç oturum şeklinde uygulanacak sınavın saatleri şu şekilde belirlendi: