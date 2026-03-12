AÖL 2. dönem sınav giriş yerleri sorgulama! AÖL sınavı saat kaçta başlayacak?

Kategoriler
AÖL 2. dönem sınavları için beklenen tarih netleşti. Adaylar sınava, fotoğraflı sınav giriş belgesi ile üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan geçerli kimlik belgelerinden biriyle (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlilik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) katılabilecek.
Adaylar 09 Mart 2026 tarihinden itibaren öğrenci ya da T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle; Açık Öğretim Ortaokuluna kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrenciler ise https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini temin edebilecek.
Açık lise sınavları Mart ayı içerisinde tamamlanacak. Üç oturum şeklinde uygulanacak sınavın saatleri şu şekilde belirlendi: