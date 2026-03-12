Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

AÖL 2. dönem sınav giriş yerleri sorgulama! AÖL sınavı saat kaçta başlayacak?

Açık öğretim lisesi sınavları için adaylarda geri sayım başladı. AÖL 2. dönem sınavları Mart ayı içinde yapılacak. Üç oturum halinde tamamlanacak sınavlarda adaylara her dersten ayrı ayrı 10 soruluk testler yöneltilecek. Her oturum için adaylara 100 dakikalık süre tanınacak. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava kabul edilmeyecek. Peki, bu hafta sonu sınav var mı, ne zaman yapılacak? AÖL 2. dönem sınav giriş yerleri sorgulama işlemi nereden ve nasıl gerçekleştirilir?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
AÖL 2. dönem sınav giriş yerleri sorgulama! AÖL sınavı saat kaçta başlayacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 17:10

AÖL 2. dönem sınavları için beklenen tarih netleşti. Adaylar sınava, fotoğraflı ile üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan geçerli kimlik belgelerinden biriyle (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlilik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) katılabilecek.

AÖL 2. dönem sınav giriş yerleri sorgulama! AÖL sınavı saat kaçta başlayacak?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar 09 Mart 2026 tarihinden itibaren öğrenci ya da T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle; Açık Öğretim Ortaokuluna kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrenciler ise https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini temin edebilecek.

AÖL 2. dönem sınav giriş yerleri sorgulama! AÖL sınavı saat kaçta başlayacak?

AÖL 2. DÖNEM SINAV SAAT KAÇTA?

Açık lise sınavları Mart ayı içerisinde tamamlanacak. Üç oturum şeklinde uygulanacak sınavın saatleri şu şekilde belirlendi:

  1. Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da
  2. Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te
  3. Oturum: 15 Mart 2026 Pazar günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.
ETİKETLER
#sınav giriş belgesi
#Aöl Sınav Tarihi
#Sınav Saatleri
#Aöl 2. Dönem Sınavları
#Açık Lise Sınavları
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.