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 | Özge Sönmez

Bu ilde yaşayan sürücüler dikkat! 12.00 ila 16.00 saatleri arasında trafiğe çıkmayın

Diyarbakır'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle uzamanlar peş peşe açıklamalar yaptı. Kentte hakim olan kavurucu sıcaklıklarda araçların hararet yapmaması için saat 12.00 ila 16.00 arasında dışarı çıkartılmaması uyarısı yapıldı.

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Bu ilde yaşayan sürücüler dikkat! 12.00 ila 16.00 saatleri arasında trafiğe çıkmayın
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 10:37

Yurt genelinde hakim olan kavurucu sıcaklara sağanak arası verilse de bazı illerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar devam ediyor. Bu illerin başında ise geliyor. Kentte 40 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle uzaman isimlerden araç sahiplerine uyarılar geldi. Ustalar, araçların da insanlar gibi saat 12.00 ila 16.00 arasında dışarıya çıkartılmaması tavsiyesinde bulundu.

Bu ilde yaşayan sürücüler dikkat! 12.00 ila 16.00 saatleri arasında trafiğe çıkmayın

ARACINIZ HARARET YAPABİLİR

Merkez Yenişehir ilçesi 1'inci sanayi bölgesinde bulunan araç ustası Baver Mafrak, 16 yıldır bu işi yaptığını, sıcaklığın 45-50 derece gösterdiği bu günlerde saat 12.00 ile 16.00 arasında araçların çıkartılmaması tavsiyesinde bulunarak, mecbur olanların ise devirli kullanmaları gerektiğini söyledi.
Mafrak, çok sıcak olduğu için aracın üst kapağı yanabileceğini, hararet yapabileceğine dikkat çekerek, "Özellikle radyatör suyunu kontrol edin, yokuşlarda klimanızı kapatın o şekilde çıkış yapın ve ondan sonra klimanızı açınki aracınız hararet kaldırmasın. Bir de sürekli gözünüz hararet ibresinde olsun" dedi.

Bu ilde yaşayan sürücüler dikkat! 12.00 ila 16.00 saatleri arasında trafiğe çıkmayın

SICAKTAN FANI BOZULAN ARAÇLAR VAR

Arabası hararet yapan müşterilerden Yakup Yolcu, çekici yardımı ile servise geldiğini kaydetti. Yokuş çıkarken birden hararet yapıldığını aktaran Yolcu, "Göstergenin yükseldiğini gördükten sonra ustamızı aradım. Ustam hemen aracı sağa çekip beklememizi söyledi. Araç su eksiltmiş. Takibini yapmayı unuttuğum için, suyu kontrol etmediğim için böyle bir noksanlık gerçekleşti. Çekiciyle geldik ve gereken işlemleri ustamız yaptı" şeklinde konuştu.

Müşterilerden Azad Demir ise havaların sıcak olmasından dolayı araçların hararet yaptığını, sıcaklıktan dolayı aracımın fanı bozulduğu, değiştirmeye getirdiğini söyledi.

Bu ilde yaşayan sürücüler dikkat! 12.00 ila 16.00 saatleri arasında trafiğe çıkmayın
ETİKETLER
#diyarbakır
#sıcak hava
#araç bakımı
#Sıcağa Karşı Araç Uyarıları
#Aracın Hararet Yapması
#Yaşam
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