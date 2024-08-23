Bu iş için memurluktan istifa etti! Otomobil fiyatına güvercin satıyor, 750 bin TL’ye alıcı buluyor

23 Ağustos 2024 11:58 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 11:58

Otomotiv sektörü yine zirvede! En çok ihracat yapılan ülke belli oldu

Otomotiv sektörü yine zirvede! En çok ihracat yapılan ülke belli oldu

Kahramanmaraş’ta önemli bir yere sahip olan güvercin yetiştiriciliği uzun yıllardır kültürümüzde yerini koruyor. Hasan Çetinkaya isimli memur vatandaş çocukluk yıllarından beri güvercin yetiştiriciliğini sürdürüyor.

Yetiştirdiği güvercinleri bir otomobil fiyatına satan Çetinkaya, bu işi daha rahat yapabilmek adına memurluktan istifa etti.

Türkiye'de olduğu gibi dünyanın her ülkesinde filo güvercini yetiştiriciliğinin arttığını dile getiren Çetinkaya, yetiştirdiği güvercinleri 5 bin lira ile 750 bin lira arasında sattığını dile getirdi.

10 YILDIR TİCARETİNİ YAPIYOR

Çocukluk yıllarından beri gelen hobisini devam ettirdiğini aktaran Hasan Çetinkaya, üniversite yıllarında mutfakta, balkonda güvercin beslediğini belirtti.

10 yıldır aralıksız güvercin ticareti yaptığını söyleyen Çetinkaya, ''Öncesinde 13 yıldır devlet dairesinde çalışıyordum, son 5 aydır istifa ettim bu işi daha rahat yapabilmek adına. Şu an Kahramanmaraş güvercin alımı ve satımı konusunda Türkiye'nin bir numarası konumunda. Güvercinleri güney illerden çok batı illerine ulaşmasını hedefliyoruz. Şu anda binlerce insan bu hobilerin peşinden gidiyor. Biz bunu daha çok kitleye ulaştırmak amacıyla bu işi yapıyoruz. Şu an dünyanın hemen hemen birçok ülkesinde filo kuşları besleniyor, üretimi yapılıyor'' dedi.

''5 BİN LİRA İLE 750 BİN LİRA ARASINDA ALICI BULUYOR''

Yetiştirilen güvercinlerin hemen alıcı bulduğunu ifade eden Çetinkaya, ''Daha öncesinde büyüklerimiz kendi aralarında hediyeleşirlermiş, uçurup yavrulatıp kendi aralarında sosyal aktivite halinde bu işi yaparlarmış ama şu anda bir sektör halinde. Bu tezgahta her kuş 5 bin lira ile 500 bin lira, 750 bin lira gibi rakamlara alıcı buluyor. İstediğiniz kuşu istediğiniz anda satama gibi bir avantajınız var. Ben daha çok ticari bakıyorum alıp sattığım daha yoğun. Ama üretimin farklı bir yeri var, annenin yavruya yem verdiği an en çok keyif aldığım andır. Parası mı yavruyu izlemek mi derseniz ben yavruyu izleyip büyüdüğünü görmek benim için daha çok keyif veriyor'' ifadelerini kullandı.