Bu işi yapmak bilek ister! Günlük yevmiyesi 6 bin lira

Giresunlu fındık üreticileri bahçelerde ot ve diken temizliği için çalışmalarını sürdürüyor. Eski el tırpanının yerini alan ot biçme motorları işi kolaylaştırırken, motorcuların günlük 6 bin liraya kadar çıkan fiyatları ise üreticileri kendi işini kendi yapmaya mecbur bırakıyor. Fındık işçiliğinde en zor işlerden birinin bahçe temizliği olduğunu anlatan fındık üreticisi Doğan Işık, "Bir süre sonra başlayacağımız fındık hasadı öncesi yapılacak işlerden en önemlisi bahçe altını temizlemektir. Eskiden bu işler tırpanla yapılırdı.

MALİYETİ AZALTMAYA ÇALIŞIYORLAR

Günümüzde ise ot motoruyla kolaylaşmasına rağmen hala fındık işçiliğinde en zor işlerden birisidir. Bu iş zor olduğu için de motoru, yakıtı, diğer malzemeleri motorcuya ait olması halinde 6 bin liraya kadar günlük yevmiye isteyenler oluyor. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Ancak maliyeti azaltmak isteyen ve kendi yapacak durumda olanlar kendi işini kendileri görmeye çalışıyor.

BU YIL KURAK GEÇTİ

Bu sene havalar kurak gitmesinden dolayı fındık geç olacağa benziyor bu yüzden bahçe altını ne kadar iyi temizlersek o kadar toplamak kolay olacaktır. Büyüklüğüne göre en az 7-8 kilogramlık motoru saatlerce sırtında taşıyıp bir o kadar ağırlıktaki kolunu da devamlı sağa sola sallayarak otu biçmek için güç kuvvet gereklidir. Sırtında taşıdıkça motorun ağırlığı da git gide artıyor" dedi.

BAHÇE BAKIMI ÖNEMLİ

Fındık hasadı öncesi bahçe bakımının önemine dikkat çeken Eyüp Okur ise, "Hasat öncesi bahçe altı temizliği çok önemli. Bahçe altını temizlemezsen fındık toplaman imkansızdır. Bu yüzden önce fındık dallarının dibindeki ışkın dediğimiz dalları temizlemek gerekiyor. Sonra ise bahçe altındaki ot, diken gibi bütün bitkileri temizlemek gerekiyor. Bu ot temizleme işini her ne kadar ot motoruyla yapmak kolay gibi görünse de hem tehlikeli hem de ağır iş. Benim işim bahçe işlerinde yevmiyeci olarak çalışmak. Yılda sadece 15 gün bu işi yapıyoruz. Bahçe altı temizliği vaktinde yapılmalı ne erken, ne de geç olmalı. Erken temizlenirse yeniden ot büyür, geç kalırsa fındık toplamak zor olur. O yüzde bahçe altı temizliğini hasat öncesi 15 güne sığdırmak gerekiyor. Malzemesi bize ait olursa 5 bin 500 liraya yapıyoruz. 6-7 bin diyenler de oluyor" dedi.