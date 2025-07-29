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 | Özge Sönmez

Bu kahvehaneye gelen oturduğu gibi uyuyor! Her köşede 'patikliyorlar': İşte sebebi

Elazığ'ın Yukarı İçme köyünde bulunan kahvehaneye gelenler başını koyduğu gibi uykuya dalıyor. Oyun oynayanlardan çok uykuya dalanların sayısı artınca kahvehane sahibi o anları fotoğraflayıp her yere asmaya başladı. İşte uyku getiren kahvehane...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 11:57

merkeze bağlı Yukarı İçme köyünde bulunan kahvehane ilginç özelliğiyle bölgede nam saldı. Oyun oynamak için gelenlerin saniyeler içinde uykuya daldığı kahvehanede ortaya çıkan manzaralar işse dikkat çekiyor. Yıllardır "uyutan kahvehane" olarak bilinen işletme topraktan yapıldığı için yaz aylarında oldukça serin bir ortam sunuyor.

Bu kahvehaneye gelen oturduğu gibi uyuyor! Her köşede 'patikliyorlar': İşte sebebi

OTURDUKLARI YERDE UYKUYA DALIYORLAR

Dağlardan gelen suyun bahçede oluşturduğu havuzu başta olmak üzere doğası ve yapısıyla huzur veren kahvehaneye gelen vatandaşlar, oturdukları yerde uykuya dalıyor. Kahvehane sahibi Yasin Başpınar, yıllardır kahvede uyuya kalanların fotoğrafını çekerek duvara asıyor. Sessiz ortamıyla da dikkat çeken kahvehane, özellikle yaz aylarında ziyaretçilerin uğrak noktası haline geliyor.

Bu kahvehaneye gelen oturduğu gibi uyuyor! Her köşede 'patikliyorlar': İşte sebebi

"İSTER İSTEMEZ UYUYORLAR"

1977 yılından bu yana kahvehaneyi işlettiğini belirten işletme sahibi Yalçın Başpınar, "1977 yılında burada kahvehaneyi açtım, halen daha devam ediyorum. Buranın iyi zamanları vardı, güzel bir işletmeydi ve gelen gideni çoktu. Burada belediye kalktıktan sonra maalesef işlerimiz bozuldu. Yine yaz sezonunda buraya gelenler oluyor. Burası yazın serin oluyor, kışın da ılık oluyor. Gelen vatandaş da sıcak havalarda içeri girip oturduğu zaman ister istemez uykusu geliyor. Yıllardan beri özelliği budur. Ben de uyuyanları fotoğraflayarak ispat etmişim" dedi.

Bu kahvehaneye gelen oturduğu gibi uyuyor! Her köşede 'patikliyorlar': İşte sebebi

"HORLAYANLARI DA DUYUYORUZ"

Komşu köyden gelen Lütfü Yalçın ise kahvehanenin etkisini esprili bir dille anlatarak, "Nedense bu kahvehanenin bir özelliği var. Ayakta olan yarı yatıyor, yarı geziyor. İçeri giren tam yatıyor, dışarı çıkan yarı buçuk ayık geziyor. Buranın özelliği budur. Oraya girip, dinleniyorlar ve hemen yatıyorlar. Bazen biz de dinlenmeye geliyoruz. Horlayanları da duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Bu kahvehaneye gelen oturduğu gibi uyuyor! Her köşede 'patikliyorlar': İşte sebebi

YÖRE HALKI 'PATİKLEME' DİYOR

Yıllardır kahvehaneye geldiğini ifade eden 88 yaşındaki Adil Amca da, " Yıllardır buraya geliyorum. Burada uyuyakalanların fotoğrafları var. Burada oturunca biz de ‘patikleme' olarak bilinen şekilde birden uyuyakalıyorsun" diye konuştu.

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ETİKETLER
#Elazığ
#Uyuyan Kahvehanesi
#Doğal Kahvehane
#Serin Kahvehanesi
#Yukarı İçme
#Yaşam
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