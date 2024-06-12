Bu keçi danalara rakip oldu! Boyunu gören gözlerine inanamıyor

12 Haziran 2024 13:39 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 13:44

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarında da hareketlilik başladı. Vatandaşların kurbanlıklarını almak için pazar yolunu tutarken, 12 bin liradan 40 bin liraya kadar küçükbaş kurbanlık bulmak mümkün.

Özellikle küçükbaş kurbanlık almak için gelen vatandaşları, ‘Kocaoğlan’ isimli keçi şaşırtıyor. Adeta büyükbaş kurbanlık boyunda olan Kocaoğlan, ayağa kalktığından yaklaşık 3 metreye kadar ulaşıyor.

PAZARIN GÖZDESİ OLDU

Normal şartlarda ise bir insan boyuna yakın olan keçiyi görenler şaşırıyor. Sahibi tarafından Antalya’dan getirilerek 3 yıldır bakılan keçi, 35 bin liraya alıcısı bekliyor. Canlı olarak 150 kilogram gelen Kocaoğlan, pazarın gözdesi durumunda.

BAŞKA BİR YERDE YETİŞMİYOR

Keçisine yoğun ilginin olduğunu anlatan Ercan Özel, “3 yıldır kendi hayvanımız. Pazara satmaya getirdik. Canlı hali 150 kilograma yakın. Antalya’ya özgü olan bir hayvan. Başka bir yerde de yetişmiyor. Görenler dana diyor. Biz buna 35 bin lira istiyoruz. Talep var 30 bin lira veriyorlar. Yükseldiği zaman 3 metre vardır.” dedi.