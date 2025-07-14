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 | Özge Sönmez

Bu köyde yaşayanlar çetenin ağına düştü! Ne yapacaklarını bilmiyorlar

Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Davultepe ve Tece mahallelerinde yaşayan köylüler dolandırıcılık çetesinin hedefi oldu. Köylülere dadanan çete üyeleri milyonlarca lirayı alarak kayıplara karıştı. Mağdurlar şüphelilerin bulunmasını istiyor.

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Bu köyde yaşayanlar çetenin ağına düştü! Ne yapacaklarını bilmiyorlar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 10:46

'in merkez ilçesine bağlı Davultepe ve Tece mahallelerinde araziler imara açıldı. Yaşanan gelişmenin ardından bölgede dolandırıcılar devreye girdi. Özellikle limon üreticilerini hedef alan dolandırıcılar, zengin iş insanı kılığında taşınmaz sahiplerine ulaşarak satın alma vaadiyle yüzlerce vatandaşı ağına düşürdü. Görüşmelerde oldukça ciddi ve güvenilir imaj çizen dolandırıcılar, belediye rayiç bedeli üzerinden düşük miktarlarda kapora yatırarak tapu işlemleri için ikna sağladıkları ileri sürüldü. Tapu devri sırasında da sahte banka çalışanları tarafından mağdurların telefonla aranarak, "paranız hesaba geçti ama kara para incelemesine takıldı" denildiği, bu şekilde tapu devirlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

TAPU DEVRİNDEN SONRA SIRRA KADEM BASTILAR

Avukat Kübra Erşahin, çetenin organize şekilde hareket ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu kişiler müvekkillerim gibi yaklaşık 25-30 kişiyi dolandırmış durumda. 100 bin TL'lik kapora yatırıp, tapu devrinde sahte dekont ve telefon aramalarıyla insanları kandırıyorlar. Tapuda imzayı attırdıktan sonra ise bir daha ulaşılamıyorlar. Aynı kişilerin birbirine bağlı oldukları, MERNİS kayıtlarında aynı adreslerde göründükleri tespit edilmesine rağmen tutuklanmıyorlar."
Erşahin, tüm kamera görüntüleri, banka kayıtları ve tanık ifadelerinin dosyaya eklendiğini ifade ederek, adaletin artık mağdurlar lehine işlemesi gerektiğini belirtti.

Bu köyde yaşayanlar çetenin ağına düştü! Ne yapacaklarını bilmiyorlar

"ADALET İSTİYORUZ"

Mağdurlardan Anayurt Mahalle Muhtarı Musa Ural, bölge halkının ciddi şekilde mağdur edildiğini vurgulayarak, "Şu an mahallemde çok sayıda vatandaş dolandırıldı. Hâlâ aynı kişiler tarafından telefonla aranıyorlar. Daha fazla insanın mağdur olmaması için bir an önce bu çetenin yargı önünde hesap vermesini istiyoruz" dedi.

"BABAMDAN KALAN TEK YERİMİ DOLANDIRDILAR"

Mağdurlardan Mustafa Keskin ise babasından kalan tek taşınmazın elinden alındığını anlatarak, "27 milyona anlaştıklarını söylediler. Tapuda imzayı attım, ama paramı alamadım. Ertesi gün duyduk ki yerimi 7 milyona başkasına satmışlar. Adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"AYNI ÇETE BENİ DE KANDIRMAYA ÇALIŞTI"

Aynı kişilerin kendisini de dolandırmak istediğini belirten Yakup Keskin, "Beni de aradılar. Sahte banka dekontu gösterip ‘parayı gönderdik, hesaba yarın düşer' dediler. Ama biz tapuda imzayı atmadık. Biri doktor, biri emlakçı, biri haritacı gibi davranıyorlar. Aslında bunlar bir arazi mafyası" dedi.

Avukat Erşahin ve mağdurlar, konunun daha fazla can yanmadan çözülmesi ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için yetkililere çağrıda bulundu.
Arazi çetesinin mağdurları, şüphelilerin yakalanması için suç duyurusunda bulunurken, dolandırıcılığın boyutunun bir küç yüz milyonu bulduğu belirtiliyor.

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ETİKETLER
#dolandırıcılık
#mersin
#mezitli
#mafya
#Arazi Dolandırıcılığı
#Tapu Dolandırıcılığı
#Sahtekarlık
#Yaşam
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