Bu mahalleye rahat uyku yok! 'Zemin kayıyor, duvarlar çatlıyor'

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi'nde bulunan Ufuk Sitesi'ndeki geçmişte ufak çatlamaların olduğu bir apartmanda özellikle Bala ve Kula merkezli depremlerin ardından zeminde kaymalar ve binada çatlamalar meydana geldiği öne sürüldü. 6 hanenin bulunduğu apartmanda yaşayan vatandaşlar, çatlakların giderek belirginleştiğini ve binanın zemininde hareketlenme olduğunu iddia etti.





"EVİMİZ ELİMİZDEN KAYIP GİDİYOR"

Evinin duvarlarının her gün milim milim çatladığını vurgulayan Serap İyigün, "Kulu depreminden sonra bayağı bir hareketlenme oldu. Biz burada çok şiddetli hissettik. Ondan sonra Bala'da deprem olmuş. O günden sonra duvarımız, bütün binaca evimiz çatlamaya başladı. Diğer site sakinleri sanki site içerisinde tek bir binaymışız gibi resmen dışladılar bizi."

"GECELERİ UYUYAMIYORUZ"

Kiraların fiyatlarının aşırılığından şikayetçi olan İyigün, "Benim eşim emekli hala çalışıyor. 4 tane çocuğum var. Ben bugün kiraya çıkacağım, 20 binden aşağı kira yok. Biz müteahhite verelim diye düşünüyoruz ama site olduğu için o da olmuyor. Biz arada kaldık. Evimiz elden gidiyor, her gün korkarak yatıyoruz. Gece uykumuz yok. Eşim işaretledi, her gün milim milim artıyor. Kalemle çizgi çekiyoruz. Ne yapacağımızı şaştık" dedi.





"BÜTÜN BİRİKİMİMİZ BU EV"

Binalarındaki sıkıntıya değinen Hüseyin İyigün de, "Belediye 'bizim buna yapacağımız bir şey yok' diyor. Bakanlık bizden bu evde oturulur ya da oturulamaz olarak önce rapor istiyor. Bizim şu anda o raporu alabilecek gücümüz yok. Sadece vereceği raporun ücreti 150-200 bin lira civarında. Burada emekli maaşı ile idare eden insanlar var. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Bu parayı toplayamıyoruz. Allah'a emanet oturuyoruz biz burada. Bir şekilde devletimizin bize de bir el uzatmasını istiyoruz. Biz burada 6 haneyiz, 6 hanede nereden baksanız 25-30 kişi var. 25-30 kişi burada her gün diken üstünde. Güzel bir şey değil yani. Rahat değiliz. Elimizde avucumuzda ne varsa biz bu evleri almak için verdik. Daha tamiratını da yapacak bir kuruş paramız yok" şeklinde konuştu.





"ÇOCUKLAR ÇOK KORKUYOR"

Evinin duvarları çatladıkça alçı yaptığını ve psikolojilerinin bozulduğunu belirten Mustafa Güngör, "Biz burada rahat yatamıyoruz. Komple alçı atıyorum her tarafa. Duvarlarda açılma vardı, hep alçı attım. Dışarıdan geliyor çatlak. Komple üstte de aynı şekilde, arkadaşlarımın dairesinde de var. Diken üstündeyiz. Yetkililerin bir çare bulması lazım. Çocuklar da korkuyor. Yapacak, yapacağımız bir şey yok" diye konuştu.