Bu menemen bir başka! Tavada değil 'kafada' yapıp yediler

Bolu'nun Göynük ilçesinde evlenen Mert Can ve Burcu çiftinin düğününde ilginç ve eğlenceli anlar yaşandı. Damat Mert Can, arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirdikleri geleneksel menemen yapma işlemini bu kez farklı bir şekilde gerçekleştirdi. Yumurtaları tavaya değil, arkadaşının başında kırarak menemen hazırlayan damat, davetlilere garip anlar yaşattı.

O anlar ise cep telefonlarıyla saniye saniye kayda alındı.

ARKADAŞININ BAŞINA EKMEK BANIP YEDİ

Arkadaşının başında kırdığı yumurtalarla hazırlanan menemen, düğüne damga vurdu. Öte yandan, çevredeki vatandaşlar, kafasında yumurta kırılan Necmican isimli arkadaşının başına ekmek banarak yedi. Ortaya çıkan görüntüler, renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu.