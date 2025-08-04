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 | Ömer Faruk Dogan

Bu menemen bir başka! Tavada değil 'kafada' yapıp yediler

Bolu'da Mert Can ve Burcu çiftinin düğününde geleneksel menemen şovu bu kez bambaşka bir boyut kazandı. Damat Mert Can, yumurtaları tavaya değil arkadaşının kafasına kırarak menemen yaptı.

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Bu menemen bir başka! Tavada değil 'kafada' yapıp yediler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 17:37

Bolu'nun Göynük ilçesinde evlenen Mert Can ve Burcu çiftinin düğününde ilginç ve eğlenceli anlar yaşandı. Damat Mert Can, arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirdikleri geleneksel menemen yapma işlemini bu kez farklı bir şekilde gerçekleştirdi. Yumurtaları tavaya değil, arkadaşının başında kırarak menemen hazırlayan damat, davetlilere garip anlar yaşattı.

O anlar ise cep telefonlarıyla saniye saniye kayda alındı.

ARKADAŞININ BAŞINA EKMEK BANIP YEDİ

Arkadaşının başında kırdığı yumurtalarla hazırlanan , düğüne damga vurdu. Öte yandan, çevredeki vatandaşlar, kafasında yumurta kırılan Necmican isimli arkadaşının başına ekmek banarak yedi. Ortaya çıkan görüntüler, renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Menemen nedir?
Menemen, başlıca malzemeleri yumurta, domates, yeşil biber ve zeytinyağı olan, genellikle kahvaltılarda tüketilen bir yemektir. Tercihen içine soğan, peynir, sucuk ya da pastırma gibi ek malzemeler de katılabilir.
ETİKETLER
#düğün
#menemen
#Eğlence Merkezi
#Gelenekler
#Komik
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