Bu meslek sahipleri ayda 300 bin TL’ye varan maaşlar kazanıyor! İşte geleceğin meslekleri

8. Dijital Tarım ve Dikey Çiftçilik Uzmanı

Gıda enflasyonu ve kuraklık, tarımı teknolojiyle birleştirmeyi zorunlu kılıyor. Topraksız tarım, dikey çiftçilik ve drone ile tarlayı analiz eden ziraat teknologları, geleceğin en stratejik işini yapıyor.

Neden Yükselişte? "Gıdayı kontrol eden, dünyayı kontrol eder."

Aranan Yetenek: Ziraat bilgisi, IoT (Nesnelerin İnterneti), Veri analizi.

2026 Tahmini Aylık Kazanç: 100.000 TL - 160.000 TL

9. Genişletilmiş Gerçeklik (XR) Tasarımcısı

Metaverse bir balon olabilir ama "Mekansal Bilişim" gerçek. Apple Vision Pro gibi cihazlarla birlikte eğitimden tıp öğrencilerine, mimarlıktan oyun dünyasına kadar her yer 3 boyutlu tasarıma geçiyor.

Neden Yükselişte? Ekranlardan kurtulup, 3 boyutlu dijital evrene geçiyoruz.

Aranan Yetenek: 3D Modelleme, Unity/Unreal Engine, UX Tasarımı.

2026 Tahmini Aylık Kazanç: 110.000 TL - 175.000 TL

10. Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisi

Kişiselleştirilmiş tıp dönemi başladı. Hastalığa göre değil, "kişinin genetiğine göre" ilaç üretimi ve mRNA teknolojileri, bu alanı sağlık sektörünün Ar-Ge merkezi yaptı.