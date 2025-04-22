Bu otun kilosu yarım altınla yarışıyor! Taleplere yetişemiyorlar: Her yerden alıcısı var

Batman'ın Sason ilçesinde yüksek dağlarda yetişen "zuzubak" otunun faydaları saymakla bitmiyor. Yemeklerde baharat olarak kullanılan ot şifalı olmasından dolayı oldukça talep ediliyor. Cobet yaylası, Mereto ve Zoveser dağlarının eteklerinde yetişen ot yöre halkının geçim kaynağı olmuş durumda. Otun bölgede azalması nedeniyle bu yıl kilogramı fiyatı yarım altınla yarışıyor. 10 bin liraya satılan ota her yerden alıcı çıkıyor.

"HER YERDEN TALEP YAĞIYOR"

Yüksek kayalıklardan topladıkları zuzubak otunu tahtadan yapılan huninin içinde kaya tuzu ile birlikte taşla döverek toz haline getirip hazır hale getirdikten sonra kilosunu 8 bin 500 ile 10 bin lira arasında sattıklarını belirten Muharrem Algan, "Biz bunu toplayabilmek için sabah saat 4'te kalkarak 5 saat yol yürüyoruz. Akşama ancak dönebiliyoruz. Bazen motor ile gidiyoruz. Bazen de yaya gidiyoruz. Yeşil olarak getirdiğimizde çok alıcı buluyor. Çok yüksek kayalıklarda yetişiyor. Toplanması çok zordur. Toplarken düşme tehlikesi yaşıyoruz. Bu otu bizlerden isteyen çok oluyor.

Bölgeden talep gördüğü gibi İstanbul, Ankara ve diğer illerden de talep görüyor. Günde ancak bir kilo toplaya biliyoruz. Az bulunan bir ottur. Topladığımız zuzubak otunu ufak ufak keserek ayıkladıktan sonra kaya tuzu ile birlikte huninin içinde ezerek toz haline getiriyoruz. Biz bunu yemeklerde baharat olarak kullanıyoruz. Bir çok hastalığa iyi geldiğini biliyoruz. Çok tercih edilen bir baharat otudur. Ayrana yoğurta, salatalık, domates ve benzeri bir çok yemeğin içine katarak tüketiyoruz. Bizim de tek gelirimiz budur'' dedi.



Dağlarda doğal olarak yetişen ‘zuzubak' otunun birçok hastalığa şifalı olduğunu belirten Sait Boğuş, otun kilosunu şu anda 8 bin liraya sattığını ve yoğun talep gördüğünü belirterek, her yerden alıcısı olduğunu söyledi.