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Bu papağan 'Kübra' diye bağırıyor! Her yerde sahibini arıyorlar

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Temmuz 2024 09:38 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 09:43

Elazığ'da ilginç bir olay yaşandı. Vatandaşlar sokakta 'Kübra' diye seslenen bir papağan buldu. Yapılan bildirim üzerine ekiplere haber verildi. Koruma altına alınan papağanın sahibi her yerde aranıyor.

Elazığ'da Melih Demirel, Sürsürü Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinin yanında sesler duydu. Yere bakan Demirel, yorgun ve bitkin düşen papağan ile karşılaştı.

Bu papağan 'Kübra' diye bağırıyor! Her yerde sahibini arıyorlar - 1. Resim

BİTKİN HALDE BULUNDU

Papağana yem ve su veren Demirel, ardından Elazığ Belediyesi ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler papağanı koruma altına aldı. Evcil olduğu ve ‘Kübra' dediği belirlenen papağanın sahibin bulunması için çalışma başlatıldı.

Bu papağan 'Kübra' diye bağırıyor! Her yerde sahibini arıyorlar - 2. Resim

"ÇOK KORKUYORDU"

Kuşu iş yerinin yanında bulduğunu aktaran Melih Demirel, “Ses geliyordu ve yanına gittik.

‘Kübra' diyordu. Gerekli birimleri aradık. Gelene kadar yanında durduk. Belediye ekipleri geldi ve götürdü. Ev papağanıydı. Korkuyordu, yem ve su verdik” dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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