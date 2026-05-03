Anneler Günü 2026 tarihi, Mayıs ayının gelmesiyle beraber merak edilmeye başlandı. Dünya genelinde sevginin ve fedakârlığın benzersiz simgesi olan annelerimizi onurlandırmak için her yıl büyük bir coşkuyla beklenen Anneler Günü için geri sayım resmen başladı. Mayıs ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş, annelerine unutulmaz sürprizler hazırlamak ve en anlamlı hediyeleri seçmek amacıyla “Anneler Günü bu hafta sonu mu, ayın kaçında?” sorularına yanıt arıyor. 2026 yılı takvimine göre bu özel günün kesinleşen tarihi, planlarını önceden yapmak isteyenler için büyük önem arz ediyor.

HABERİN ÖZETİ Bu Pazar anneler günü mü Anneler günü hangi güne denk geliyor? Anneler Günü'nün 2026 yılında Mayıs ayının ikinci Pazar günü olan 10 Mayıs'ta kutlanacağı bildiriliyor. Anneler Günü her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanmaktadır. 2026 Anneler Günü 10 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir. Bu özel gün, anneleri onurlandırmak ve onlara duyulan minneti ifade etmek amacıyla kutlanır. Modern anlamda Anneler Günü'nün kutlanması Anna Jarvis'in 1908'deki etkinliğiyle başlamıştır.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, BU PAZAR MI?

Anneler Günü’nün neden her yıl farklı tarihlere rastladığı da merak edilen konular arasında bulunuyor. Anneler Günü her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanmaktadır. 3 Mayıs Pazar günü (bugün) ayın ilk pazarı olduğu için kutlamalar bu hafta değil, gelecek hafta gerçekleştirilecek.

Anneler Günü bu yıl 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ

Anneler Günü, evrensel bir değer olarak annelerin toplumsal yaşamda ve aile yapısındaki benzersiz rollerini onurlandırmak amacıyla kutlanan en özel günlerden biridir. Modern anlamda kutlanması, Anna Jarvis’in 1908 yılında kendi annesi adına düzenlediği anma etkinliğiyle başlamış ve zamanla tüm dünyaya yayılıp gelenekselleşmiştir. Yalnızca biyolojik anneleri değil; şefkat, fedakarlık ve koşulsuz sevgiyle yol gösteren tüm kadın figürlerini kapsayan bu anlamlı gün, onlara duyulan minnetin ifade edilmesi için sembolik bir fırsat sunar. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarında kutlanan bu tarih, nesiller boyunca aktarılan manevi bağların güçlenmesine ve “anne” kavramının hayatımızdaki sarsılmaz yerinin bir kez daha hatırlanmasına vesile olmaktadır