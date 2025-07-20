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 | Özge Sönmez

Bu restoranda fiyatları gören şoke oluyor! 2 lahmacun 1 ayran bakın ne kadar: 'Halka bir faydamız olsun'

İstanbul Esenler'de fahiş fiyat artışlarına rağmen 2 lahmacun ve 1 ayranı 99 TL'ye satıyor. Dedesinin öğüdünü dinleyen esnaf, yıl sonuna kadar fiyatların bu şekilde olacağını söyledi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 10:56

Yiyecek içecek sektöründe son günlerde yüksek fiyatlarından sonra 'de Recep Yavuz isimli bir 2 1 ayranı 99 TL'ye satıyor. Dedesinin öğüdüne uyduğunu söyleyen Yavuz, sürümden kazanacağını ifade etti. Kampanyanın yıl boyunca devam edeceğini dile getiren Recep Yavuz bu yola vatandaşlara faydası olsun diye yola çıktığını belirtti. Esnaf Yavuz, sadece tatil yerlerinde değil genelinde yiyecek içecek fiyatlarının yüksek olduğunu da anlattı.

Bu restoranda fiyatları gören şoke oluyor! 2 lahmacun 1 ayran bakın ne kadar: 'Halka bir faydamız olsun'

DEDESİNİN ÖĞÜDÜNÜ DİNLEDİ, FİYATLARI İNDİRDİ

Sürümden kazanacağını söyleyen Esnaf Recep Yavuz "İki lahmacun bir ayranı 99 liraya satıyoruz ve bundan kar ediyoruz. Sürümden kazanma mantığımız var. Dedemizin öğüdünü burada paylaştık: 'Oğlum bereket az karlıdır. Az kar size çok müşteri kazandırır. Sürümden kazanın' Dedemizin öğüdüyle bu fiyatları koyduk. Burada yerli sermayeli ürünler kullanıyoruz. Uygun fiyata sattığımız için insanlarda bir düşünce oluşuyor ama buraya gelip hizmet kalitemize baktıklarında mutlu bir şekilde gidiyorlar. Ara caddeleri tercih ediyoruz çünkü çarşı caddelerin kiraları çok yüksek. Diğer şubelerimizde İstanbul ve tüm Türkiye genelinde açılmaya başlayacak. Yıl boyunca 2 lahmacun 1 ayranı 99 liraya satmaya devam edeceğiz. Burada evlerimizde gönül rahatlığıyla kullandığımız markaları kullanıyoruz. İnsanlar gönül rahatlığıyla bizi tercih edebilirler. Sadece tatil yerlerinde değil tüm Türkiye genelinde yiyecek içecek fiyatları yüksek fiyatlara satılıyor. Halkımıza faydası olsun diye yola çıktık. Buraya gelenler bu fiyata bu lezzet sunula biliyor, diğer işletmeler neden sunmuyor? diye diğer işletmelere ver yansın ettiklerini söylüyorlar" dedi.

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