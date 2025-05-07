Bu tünelleri kullanacaklar dikkat! Trafiğe kapanacak

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yer alan 'Asos' ve 'Troya' tünelleri bakım ve onarım çalışmaları için trafiğe kapatılacak.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yer alan ‘Asos’ ve ‘Troya’ tünelleri, bakım ve onarımları sebebiyle trafiğe kapanacak. Assos ve Troya tünellerindeki jeftan arızaları nedeniyle D550-05 Çanakkale-İzmir Karayolu KM 31 ve 37 arasında bulunan tünellerde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek.

Tadilat çerçevesinde Edremit istikametinde bulunan tüpler 8 Mayıs Perşembe günü 09.00-18.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak. Çanakkale istikametinde bulunan tüpler ise 9 Mayıs Cuma günü 09.00-18.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak. Bakım süresince araç trafiği Ayvacık-Küçükkuyu (Kazdağları rampaları, jandarma güzergahı) yolundan sağlanacak.