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 | Murat Makas

Bu yaz vize engelini düşünmeyin! İşte vizesiz tercih edilebilecek en iyi rotalar

Bu yaz yurt dışında tatil yapmak isteyen vatandaşlar yine vize engeline takılabilir. Ancak daha hesaplı ve ekonomik vizesiz seyahat edilebilecek rotalar da mevcut. İşte sadece kimlik ve pasaportla tercih edilebilecek tatil rotaları...

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Bu yaz vize engelini düşünmeyin! İşte vizesiz tercih edilebilecek en iyi rotalar
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 15:44

Yaz tatili yapanlar yurt dışında yeni seyahat rotaları belirliyor. Ancak birçok vatandaş vize zorluğu sebebiyle vizesiz ülkeleri araştırıp tercih etmek istiyor. Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Karadeniz kıyısından Akdeniz'e kadar birçok ülke, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanı sunuyor. Sadece kimlik ve pasaportla yolculuk yapılabilen daha hesaplı ülkeler mevcut. Başka kültür ve lezzetler keşfetmek, uzun tatil yapmak için bu yaz tercih edilebilecek rotalar merak edildi.

Bu yaz vize engelini düşünmeyin! İşte vizesiz tercih edilebilecek en iyi rotalar


KARADAĞ: ADRİYATİK’İN İNCİSİ

Adriyatik kıyılarında göz kamaştıran Karadağ, yaz aylarında vizesiz tatil yapmak isteyenlerin gözdesi olmaya devam ediyor. İtalyan mimarisinden izler taşıyan şehirleri, tarihi kalıntılarla süslenmiş dar sokakları ve uzun sahilleriyle Karadağ, hem kültürel hem de deniz tatili arayanlara hitap ediyor. Kotor Körfezi’ndeki eşsiz manzara, Budva’nın hareketli plajları ve Perast’ın sakinliği, Karadağ’ı farklı tatil deneyimleri için ideal hale getiriyor.

Bu yaz vize engelini düşünmeyin! İşte vizesiz tercih edilebilecek en iyi rotalar

GÜRCİSTAN: KOMŞUDA FARKLI BİR DÜNYA

Türkiye sınırına yalnızca birkaç saatlik mesafede yer alan Gürcistan, doğası ve tarihiyle öne çıkan bir başka vizesiz destinasyon. Özellikle Karadeniz kıyısındaki Batum, tropikal havası, kum plajları ve palmiyelerle süslü bulvarlarıyla yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. Gürcistan’ın dağ köylerinde trekking yapabilir, başkent Tiflis’in renkli sokaklarında kaybolarak kültürel bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

Bu yaz vize engelini düşünmeyin! İşte vizesiz tercih edilebilecek en iyi rotalar

ARNAVUTLUK: AZ BİLİNEN BİR CENNET

Balkanlar’ın en ekonomik tatil seçeneklerinden biri olan Arnavutluk, berrak denizi ve sakin kumsallarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Ksamil ve Dhermi gibi sahil kasabaları, yaz tatilinde huzur ve doğa arayanlar için biçilmiş kaftan. Arnavutluk, aynı zamanda zengin tarihi ve farklı mimarisiyle keşfetmeye değer bir destinasyon.

Bu yaz vize engelini düşünmeyin! İşte vizesiz tercih edilebilecek en iyi rotalar

KUZEY KIBRIS: KİMLİKLE GİDİLEBİLEN AKDENİZ CENNETİ

Kıbrıs, sadece kimlik kartınızla seyahat edebileceğiniz nadir yurt dışı rotalarından biri. Güneşin yıl boyu eksik olmadığı bu ada ülkesi, doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi yapıları ve gece hayatıyla da öne çıkıyor. Girne’nin limanı, Gazimağusa’daki antik kentler ve Lefkoşa’nın tarihi sokakları, Kıbrıs tatilinize kültürel bir zenginlik katabilir.

Bu yaz vize engelini düşünmeyin! İşte vizesiz tercih edilebilecek en iyi rotalar

SIRBİSTAN: BELGRAD’DA TARİH VE EĞLENCE

Balkanlar’ın kalbinde yer alan Sırbistan, özellikle başkent Belgrad ile dikkat çekiyor. Tuna ve Sava nehirlerinin birleşiminde kurulan şehir, gece hayatı, tarihi kaleleri ve parklarıyla her türden gezgine hitap ediyor. Vizesiz giriş avantajı sayesinde ekonomik ve pratik bir tatil planı oluşturmak isteyenler için ideal.

Bu yaz vize engelini düşünmeyin! İşte vizesiz tercih edilebilecek en iyi rotalar

MAKEDONYA: OHRİD GÖLÜ

Üsküp’ün tarih kokan sokakları ve Ohrid Gölü’nün masmavi suları ile Makedonya, vizesiz tatil hayali kuranların radarında. Göl çevresindeki taş evler, antik tiyatrolar ve yürüyüş parkurları sayesinde hem doğaya hem de tarihe doyabilirsiniz. Makedonya, aynı zamanda mutfağı ve misafirperver insanlarıyla da unutulmaz anılar sunuyor.

Bu yaz vize engelini düşünmeyin! İşte vizesiz tercih edilebilecek en iyi rotalar

BOSNA HERSEK: NERETVA NEHRİ

Saraybosna ve Mostar gibi şehirlerde Osmanlı izlerini keşfetmek, Neretva Nehri kenarında yürüyüş yapmak ve tarihi Türk Çarşısı’nda alışverişe çıkmak… Bosna Hersek, kültür ve tarih dolu bir yaz tatili arayanlar için mükemmel bir alternatif. Ülkeye 90 güne kadar vizesiz seyahat mümkün.

Bu yaz vize engelini düşünmeyin! İşte vizesiz tercih edilebilecek en iyi rotalar

MOLDOVA: KİŞİNEV

Denize kıyısı olmayan ama eğlencesi bol Moldova, özellikle başkent Kişinev ile dikkat çekiyor. Uygun fiyatlı otelleri, gece kulüpleri ve parkları ile genç gezginlerin gözdesi olan Moldova, Avrupa’da farklı bir yaz tatili deneyimi sunuyor. 3 aya kadar vizesiz kalma hakkı ise planlama açısından büyük avantaj.

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