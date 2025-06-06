Bu yıl da gelenek bozulmadı! Acemi kasaplar acillere koştu

Her yıl olduğu gibi gelenek bozulmadı. Acemi kasaplar hastanelerin yolunu tuttu. Bu Kurban Bayramı'nda da yine benzer görüntüler yaşandı. Kesici aletlerle ya da hayvanların darbeleriyle yaralanan vatandaşlar soluğu Sadece Düzce'de 92 kişinin hastaneye başvurduğu ortaya çıktı! İşte detaylar…

Acemi kasaplar yine uslanmadı. Bu Kurban Bayramı'nda da yine benzer görüntüler yaşandı. Kurban kesimi sırasında kesici aletlerle ya da hayvanların darbeleriyle yaralanan acemi kasaplar, soluğu Acil Servis'te aldı.

Özellikle el, ayak ve bacak bölgelerinden yaralanan kişiler, sabah saatlerinden itibaren çeşitli hastanelerde ilk müdahale yapıldı. Sadece Düzce'de 92 kişi soluğu hastanede aldı.

"KOLUMUN DERİSİ SIYRILDI BİR ŞEY YOK"

Kurban kesimi sırasında dananın kendisini sıkıştırdığını belirten bir vatandaş, "Kurban kesimi esnasında dana sıkıştırdı. Kolumun üzerinde deriyi sıyırdı. Herhangi bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

"BIÇAĞIN BURNU KAYDI BACAĞIMA GELDİ"

Kendi hayvanlarını keserken yaralanan Ferhat Ergin ise, "Hayvanı keserken bıçağın burnu kaydı, bacağıma geldi. Doktorlar önemli bir sorun olmadığını söyledi, dört dikiş attılar. Allah nasip ederse eve gidince çalışmaya devam edeceğiz. Çok ağır iş yapamam ama parçalama işini halledeceğim. Zaten hayvanlar bizim kendi hayvanlarımız" diye konuştu.

Samsun'da ise Kurban Bayramı'nın ilk günü kentte önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Hayvanlarını kendileri kesmek isteyen bazı kişiler ise kesim sırasında yaralandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelen yaralıların tedavileri yapıldı.

Kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan kişiler, hastanelere başvurdu. Hastaneye gelenlerin genellikle elinden, kolundan ve bacağından yaralandığı görüldü.

Numune Hastanesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleleri yapılanlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bursa'da da acemli kasaplar Acil Servis'i doldurdu. Kimi kurbanlıkların boynuz çarpması, kimi kurbanlığı keserken yaralanırken, kimileri de et kesimi sırasında ellerinden yaralandı. Yaralıların büyük çoğunluğu yapılan ilk müdahalelerin ardından taburcu edildi. Bazı vatandaşlar ise ambulanslarla Bursa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.