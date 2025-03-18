Bu yönteme dikkat! Kuyumcu 116 kişiyi böyle dolandırdı: Tam 120 milyonluk vurgun

Mersin'de 116 kişiyi dolandıran kuyumcu için düğmeye basıldı. Emniyet birimleri gelen sayısız ihbarın ardından Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcuya operasyon düzenledi. Yapılan araştırmada şüphelinin, şahıslardan piyasanın üzerinde fiyatla altın satın aldığı, ancak müşterilerine paralarını daha sonra vereceğini söylediği, piyasanın altında sattığı altınlar için de yine müşterilerine altınları daha sonra teslim edeceğini söyleyerek dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Zanlının bu yöntemle şu ana kadar 116 kişinin yaklaşık 120 milyon lira değerinde altın ve parasını dolandırdığı belirlendi.



HAVALİMANINDA KISKIVRAK YAKALANDI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 200 güvenlik kamerasını izleyerek, teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Ekipler, 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şikayetlerin artması üzerine ortadan kaybolan şirket sahibi kuyumcu I.O.'yu İstanbul Havalimanı'nda, şirket müdürü O.B'yi ise gizlendiği yayla evinde yakalayan ekipler, ayrıca olayla ilgili aralarında çalışanların da olduğu 12 şüpheliyi daha gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 7 milyon lira değerinde altın, TL ve döviz ile müştekilere verilen dokümanlar ele geçirilirken, bilgisayar cep telefonu gibi materyallere de incelemek üzere el konuldu. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



MAĞDURLAR KUYUMCUNUN ÖNÜNDE TOPLANDI

Öte yandan olayın duyulmasının ardından geçtiğimiz cumartesi günü kuyumcu dükkanının önünde toplanan bazı müşteriler tepkilerini dile getirerek, şüphelinin yakalanmasını istemişti.