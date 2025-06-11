Buğday ektiği tarlada ortaya çıkan manzara mest etti: Gören dönüp bir daha bakıyor

Bolu'da çiftçi Mehmet Öztürk'ün buğday etiği tarlasında beklenmedik bir değişim yaşandı. Ancak aylar sonra tarlada beliren manzara, görenleri hem şaşırttı hem de ilgilerini çekti.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Dedeler köyünde yaşayan çiftçi Mehmet Öztürk, ekim ayında tarlasına buğday ekti. Ancak zamanla buğdayların arasında beliren mor tonlardaki çiçekler, tarlaya farklı bir görünüm kazandırdı.

FOTOĞRAFÇILARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Ortaya çıkan manzara lavanta bahçesini andırınca, tarla doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

Dedeler Köyü'nde ikamet eden Öztürk, tarlasına buğday ektiğini ama çiçek çıktığını belirterek şöyle konuştu:

"Tarlama geçen sene arpa ekmiştim, bu sene de buğday ektim. Buğday beklerken çiçek çıktı. Yoldan geçenler merak edip fotoğraf çekiyorlar. Ben de bu durumdan memnun oldum."